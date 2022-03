Presidente Gabriel Boric espera retomar relaciones diplomáticas con Bolivia, pero afirma que “Chile no negocia su soberanía"

El Presidente Gabriel Boric manifestó este lunes, en un encuentro con la prensa internacional -organizado por la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Chile-, su intención de retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia.

"Tenemos muchos elementos de integración que podemos trabajar (con Bolivia). La reanudación de relaciones diplomáticas es un punto de llegada, me encantaría avanzar hacia allá, solo depende de que haya voluntad de ambas partes", dijo el Mandatario.

"Creo que es absurdo que dos países vecinos con una historia común en América Latina hace tanto tiempo no tengan relaciones diplomáticas. El último momento en que tuvimos fue cuando estábamos en dictadura", prosiguió el jefe de Estado.

Asimismo, Boric enfatizó que “Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país. Entiendo que el Presidente (Luis) Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que yo le he invitado, y creo que hay buena disposición de parte ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes”.

Recordemos que Bolivia rompió en 1978 las relaciones diplomáticas con Chile. Esto, tras el fracaso de las negociaciones por una salida al mar del país vecino.

Desde entonces, la relación entre ambas naciones ha tenido distintos momentos de tensión. Por ejemplo, Bolivia presentó en 2013 una demanda contra Chile en la Corte Internacional Justicia (CIJ), con el objetivo de obligar a Chile negociar una salida soberna al Océano Pacífico. La Corte rechazó en 2018 la solicitud de Bolivia.

También está el caso del Silala. Chile presentó el 6 de junio del 2016, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, una demanda contra Bolivia ante la CIJ para que esta declare que el Silala es un curso de agua internacional y que Chile, en su calidad de ribereño, tiene derecho al uso de sus aguas

El tribunal informó la semana pasada que las audiencias públicas de alegatos por el caso Silala se realizará desde el 1 al 14 de abril.

Guerra Rusia-Ucrania

Sobre la invasión rusa a Ucrania, ordenada por el Presidente Vladimir Putin, Boric sostuvo que el voto de Chile en organismos internacionales "va a estar sancionando a Rusia" y sostuvo que evalúa prestar ayuda humanitaria a la exrepública soviética.

"Vamos a tener una visión clara de respeto a los derechos humanos, de respeto al derecho internacional, de promover humildemente nuestros esfuerzos de diálogo y de cese de hostilidades", comentó Boric.

"Hemos estado conversando con el representante de Ucrania en Chile sobre cómo podemos presentar algún nivel de ayuda humanitaria en lo que está en nuestra capacidad y ojalá hacerlo a nivel latinoamericano", añadió.