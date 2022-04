Presidente Gabriel Boric por Vladímir Putin: "Es un autócrata que está realizando una guerra de agresión"

En medio de su visita por Argentina, el Presidente Gabriel Boric afirmó que el mandatario ruso Vladímir Putin –quien ordenó la invasión a Ucrania– es "un autócrata" y que "está realizando una guerra de agresión".

En conversación con el medio trasandino Infobae, Boric fue consultado por una serie de líderes internacionales. Uno de ellos fue Putin.

También te puede interesar:

"He podido estudiar un poco más de la cultura rusa, panrusa, principalmente desde 1917 en adelante, también algo de antes, y creo que lo que está haciendo Putin hoy día es inadmisible y tiene que ser inadmisible para la comunidad internacional", indicó el jefe de Estado.

"Sin embargo, me parece que la lógica de las sanciones internacionales está muy bien cuando se utilizan para presionar, por ejemplo, en este caso para terminar la guerra, pero cuando se termina perjudicando a todo un pueblo por las decisiones de unos pocos gobernantes, creo que también tenemos que ser capaces de revisarlas, y que no son el mejor camino", añadió.

Continuando con el conflicto de Rusia y Ucrania, Boric sostuvo que "las imágenes de Bucha, los bombardeos en Mariupol... son absolutamente inaceptables y esos antecedentes por cierto que se tienen que presentar en su momento frente a la Corte Penal Internacional y ahí serán los tribunales internacionales los que tendrán que decidir. Yo no soy juez, pero no tengo ninguna duda de que eso se tiene que investigar".

Joe Biden y Xi Jinping

Las otras figuras por las que fue consultado, fueron el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Mandatario de China, Xi Jinping.

Sobre Biden, dijo que "me parece tremendamente interesante lo que está haciendo en materia de impuestos globales. Esa es una agenda en la que desde América Latina debiéramos concordar una posición común".

"Tuve la oportunidad de conversar con él... Una de las cosas que yo tengo absolutamente claro es que Chile no se puede subordinar a ninguna potencia y, por lo tanto, vamos a llevar adelante una política de autonomía en materia de alianzas internacionales que vamos a defender", agregó.

"Ahora, es evidente que ha tenido un montón de problemas y cuando uno ve el carácter de lo que ha devenido el Partido Republicano de Trump, me imagino que debe ser muy difícil", continuó el jefe de Estado.

Respecto a la figura de Xi Jinping, comentó que "yo tuve una polémica cuando era diputado con el embajador de China en Chile a propósito del caso de Hong Kong, porque cuestionó el viaje de algunos diputados chilenos. Y yo, por ningún motivo me parece aceptable que un embajador de otro país cuestione las opiniones de parlamentarios nacionales".

"Ahora, yo creo que a China tenemos... no conozco a Xi Jinping personalmente.. .hemos tenido un intercambio solamente epistolar por ahora, pero a China la tenemos que tratar de leer en una dimensión histórica que es mucho más larga que la nuestra", agregó.

"Nosotros hemos sido criados en un decálogo occidental que omite completamente el oriente. A China le empezamos a conocer desde la invasión de Manchuria en 1930 y antes no sabíamos casi nada. Entonces, me faltan antecedentes para poder darte una opinión más profunda todavía", complementó Boric.

Violaciones de los DD.HH. en Latinoamérica

El Mandatario también fue consultado por las violaciones a los DD.HH. en otros países y, específicamente, en Latinoamérica.

"Me parece que la ocupación del pueblo palestino por parte del Estado de Israel, vulnerando los tratados internacionales, es terrible. Me parece que la represión que hay en Nicaragua a los opositores al régimen de Ortega es absolutamente inaceptable. Me parece que el éxodo de 6 millones de venezolanos es una tragedia a nivel continental y mundial", apuntó.

"¿Pero cuál es la lógica de decir 'esta es más grave que otra'? ¿Para ver cuán de izquierda soy? Yo creo que eso le hace muy mal a la causa de los derechos humanos, que parte de su gracia es que es universal y, por lo tanto, no puede avanzarse según los colores del gobierno que los vulnera", dijo.

"Es una cuestión que veo con irritación cómo en cada país se trata de utilizar las crisis de derechos humanos en otros países para hacer política interna y, finalmente, pareciera que le importa un carajo el compañero dirigente estudiantil que está sufriendo en una cárcel en Nicaragua, lo que les importa es tratar de hacer un punto en la política interna para tratar de pegarle al Gobierno de turno", expresó el Presidente.

"Yo voy a defender los derechos humanos en todo lugar, en todo país y sin importar el color del Gobierno que los vulnere", enfatizó.