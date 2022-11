Fuad Chahín descarta irse a Demócratas, tras ser expulsado temporalmente de la DC: "No estoy vitrineando"

Tanto de la misma Democracia Cristiana (DC) como desde el nuevo partido Demócratas, diversas muestras de apoyo ha recibido Fuad Chahín, luego que un grupo de militantes de la falange presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo requiriendo su expulsión del partido. Esto, porque el exconvencional apoyó públicamente el Rechazo de cara al plebiscito del 4 de septiembre de 2022, contraviniendo a la opción respaldada por la colectividad: el Apruebo.

"Lo ocurrido contra Fuad Chahín por parte del Tribunal Supremo, es de lo más grave e irregular. Hoy sólo funciona con un tercio de sus miembros, recibieron la denuncia un feriado y al día siguiente en una sesión flash, lo suspenden, sabiendo que será candidato a consejero nacional", señaló el vicepresidente nacional de la DC Gianni Rivera, expresando todo su apoyo al exdiputado.

El apoyo de los Demócratas podría ser atractivo para el exconvencional, ya que la recientemente estrenada colectividad agrupa precisamente a quienes fueron detractores de la propuesta constitucional. Sin embargo, Chahín afirma que no dejará la DC, por lo pronto, tampoco está "vitrineando" en otras tiendas políticas e insistirá en su postulación al consejo nacional.

"No ando vitrineando. Estoy concentrado en defender no solo mi dignidad y mis derechos, sino que la dignidad del partido", manifestó Fuad Chahín, en conversación con El Mostrador. A su juicio, en la DC "no quieren que pueda hablar en la junta ni que pueda ser parte del consejo". Esto, porque "tuvieron miedo a que la junta se anticipara y por eso bloquearon la autoconvocatoria". Luego, añadió, "tuvieron miedo a discutir mirándonos a las caras y por eso quisieron que fuera telemática y no presencial". Y, ahora, prosiguió, "le tienen miedo a mi discurso en la junta y a que pueda ganar con amplia mayoría el consejo nacional".

Recordemos que este viernes, a un día de oficializada la expulsión temporal de Chahín, vence el plazo para inscribirse como candidato al consejo nacional de la DC. En ese sentido, el exparlamentario apuntó a la celeridad con la que se tramitó su salida, repasando la legitimidad del tribunal supremo; al cual recientemente han renunciado dos de sus integrantes.

"Un grupo de militantes cercanos a la senadora Yasna Provoste y a la secretaria general Cecilia Valdés presentaron la solicitud de mi expulsión el día 1 de noviembre, feriado. Y ayer el Tribunal Supremo sesionó extraordinariamente para suspenderme y así impedir que pueda inscribirme como candidato al consejo", relató Chahín, remarcando que de todas formas insistirá en su postulación.

"Me voy a inscribir igual, porque no reconozco ninguna jurisdicción de este tribunal. Y, si no me dejan competir, entonces tendré que recurrir a la justicia", sentenció quien fue presidente de la DC hasta mayo de 2021, descartando dar un paso al costado de la tienda falangista por ahora. "No se las voy a dar tan fácil", dijo.

En la batalla por el centro político, este nuevo remezón en la DC ocurre en un difícil momento para los democratacristianos, desde la fuga de algunos históricos como René Cortazar y Claudio Orrego, tras la renuncia de dos integrantes del Tribunal Supremo en las últimas horas —los abogados Luis Riquelme y Hugo Cifuentes— y a pocos días de la Junta Nacional —el próximo 12 de noviembre— donde se abordará el futuro del partido fundado en 1957 y en la que debería buscarse un acuerdo para designar a un presidente de la colectividad, en reemplazo del renunciado Felipe Delpín post 4-S.

La falange hoy es dirigida por el presidente subrogante Aldo Mardones, quien ha afirmado que "hoy la crisis multidimensional que vive Chile también ha afectado a los que conducen a la DC".

Revise a continuación las renuncias de los abogados Luis Riquelme y Hugo Cifuentes y la resolución del Tribunal Supremo sobre Fuad Chahín.

