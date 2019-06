Están de acuerdo con Desbordes: Diputados Lorenzini (DC) y Monsalve (PS) piden al Gobierno retirar "integración" para destrabar Reforma Tributaria

Hace unos días, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, hizo un llamado al Gobierno a ajustar la propuesta de reforma tributaria y desechar el "corazón" del proyecto de Sebastián Piñera, la reintegración del sistema tributario.

Según el diputado, "quizás el Gobierno debería tomar una decisión drástica y avanzar en todo aquello que va más allá de la integración, ya que esa es la piedra de tope", apelando así a sacar el proyecto que tiene elementos para fomentar la inversión e impulsar a las pymes, en un contexto difícil como el reconocido por el Presidente Piñera en su Cuenta Pública.

Desde las pymes, rechazaron los dichos de Desbordes, asegurando que dicha integración que promueve Piñera "favorece a las Pymes, pues evitará que muchas empresas de menor tamaño tributen en niveles que no les corresponden, ni son justos".

Pero el presidente de RN encontró apoyo en la oposición. El diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la comisión de Hacienda de la cámara, Pablo Lorenzini, planteó hoy, en la Cámara Baja, "la necesidad de destrabar la reforma tributaria" y que el Gobierno opte por modificar su propuesta original, apostando por una ley corta, separando los aspectos controversiales "para que podamos aprobar rápidamente aquéllos puntos en los ya estamos de acuerdo; los propios parlamentarios de Gobierno ya lo están entendiendo".

Dentro de esos aspectos controversiales, está precisamente la reintegración. Aunque, a diferencia de Desbordes, no quiere dejar de lado a las pymes. "Estos temas nosotros los habíamos acordado con el ejecutivo pero aun no llegan las indicaciones que acordamos para aprobar en general este proyecto, pero estamos conscientes que es necesario despejar este tema prontamente, para dar tranquilidad a la actividad económica nacional. Aun el Gobierno no cumple y seguimos esperando las indicaciones comprometidas, de lo contrario, al menos mi voto, no estará para el resto del proyecto", agregó.

Opinión similar es la que tiene el jefe de Bancada de Diputados Socialistas, Manuel Monsalve, quien emplazó al gobierno a retirar “la reintegración” de la reforma tributaria del Gobierno, para poder destrabar la discusión de este proyecto.

"Si el Presidente hace un llamado a construir grandes acuerdos, esta es la oportunidad de escuchar a sus partidarios y a la oposición. El señor Piñera comprometió un proyecto que simplificaría el sistema, pero no que dijo que se tocaría la carga tributaria, por eso, nos parece muy razonable lo planteado por el timonel de RN, sobre todo, porque la reintegración solo beneficia a las grandes empresas", sentenció.