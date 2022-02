Jaime Bassa le quita el piso a iniciativa en la CC que busca disolver poderes del Estado: "No tiene ninguna posibilidad de avanzar"

Jaime Bassa afirmó que no hay temas vetados en el órgano redactor de la Carta Magna, pero que esta propuesta "no tiene ninguna posibilidad de avanzar". El integrante de la Convención Constitucional y exvicepresidente la instancia se refirió a la iniciativa que busca disolver los tres poderes del Estado y en su lugar, crear la "Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos".

La iniciativa fue presentada en la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional que se encuentra recibiendo las últimas normas antes de que comiencen los debates en el Pleno. En este contexto, la convencional María Rivera hizo su aparición.

Jaime Bassa dijo a Radio Biobío que la propuesta "está absolutamente fuera de los márgenes culturales de nuestro país y no tiene ninguna posibilidad de avanzar, no solamente porque no tenga los apoyos dentro de la CC sino porque no representa el espíritu de redistribución y desconcentración del poder que alienta a este proceso".

Posteriormente, el convencional Bassa expresó a través de su cuenta de Twitter que "en la CC no hay temas vetados, de eso se trata la democracia, pero esta iniciativa no prosperará". El abogado sentenció que "el proceso permitió abrir discusiones históricamente postergadas, expresadas en propuestas que profundizarán nuestra democracia. Ahí estarán las mayorías".

Cabe mencionar que Teresa Marinovic criticó la utilización de la URSS para argumentar la propuesta. “El modelo de Constitución ya no es la dictadura chavista sino que el totalitarismo de la antigua Unión Soviética”, señaló en sus redes sociales.

El Presidente electo Gabriel Boric también se sumó a la polémica generada por la norma presentada por la convencional Rivera de eliminar los tres poderes del Estado, compartiendo una publicación de la convencional Constanza Schonhaut (Convergencia Social).

La constituyente indicó en redes sociales que "no se siembre el pánico. La propuesta es solo de 8 Convencionales y se vota en comisión de Sistema Político".

"Como muchos, tiene mi voto en contra porque está fuera de todo el marco democrático que se ha sostenido para el diseño de la nueva constitución", agregó.

Estos dichos fueron respaldados por el electo Mandatario Gabriel Boric, quien compartió el tuit con el mensaje: “Esto”.