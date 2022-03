Presidente Boric pide renuncia a cuestionado director del SII, Fernando Barraza: en su reemplazo designa a Hernán Frigolett

El Presidente Gabriel Boric pidió la renuncia del director de Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, cuestionado su gestión y por no participar como querellante en el caso SQM. En su reemplazo, el gobierno designó al economista Hernán Frigolett.

Barraza fue elegido como director del SII en 2015 bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, a través del Sistema de Alta Dirección Pública. El expresidente Sebastián Piñera lo ratificó en el cargo en 2018 y 2021.

Recordemos que Fiscalía tomó el año pasado la polémica decisión de no perseverar en la persecución de 34 personas involucradas en el caso SQM, argumentando que el SII no se había querellado por delitos tributarios.

En 2020 también fue cuestionado por funcionarios tras las condenas del caso Corpesca. La exdiputada Marta Isasi no pudo ser condenada por delitos tributarios como pedía la Fiscalía, luego que el SII no presentara la querella correspondiente.

El SII señaló que "los antecedentes recopilados no justificaban iniciar una acción penal directa por delitos tributarios en su contra”.

Trayectoria de Frigolett

Desde el gobierno explicaron que el sucesor de Barraza, Hernán Frigolett, es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y Master of Science in Economics de University of London.

Desde octubre del 2018 se desempeñaba como investigador en el Centro de Estudios de Desarrollo Regional de la Universidad de Los Lagos.

Frigolett fue tesorero general de la República entre 2014 y 2018, y ejerció diferentes jefaturas de área en el departamento de Cuentas Nacionales en el Banco Central entre 1986 y 1999.