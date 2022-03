Gonzalo Winter por disparo de carabinero en marcha: dice que su sector tuvo una reacción "apresurada" y que "tiene un problema con Twitter"

El diputado Gonzalo Winter (CS) abordó la reacción que tuvo la izquierda y el Frente Amplio (FA) respecto a lo sucedido el viernes pasado, en una manifestación convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), en la que un funcionario de Carabineros baleó a un joven de 19 años. El legislador sostuvo que su sector tuvo una reacción "apresurada" y que "tiene un problema con Twitter".

“Yo creo que sí hubo un apresuramiento y quiero hacer una autocrítica: yo creo que mi sector, y quiero ser bien específico, me refiero a la izquierda, me refiero al Frente Amplio, me refiero incluso a la gente que me rodea, tiene un problema con Twitter", sostuvo el parlamentario del FA, en conversación con Radio Universo.

El legislador añadió que la izquierda "tiene una cierta pulsión de escalada alimenticia en donde si no condena rápidamente un hecho, con la poca información que tiene, como que viene una sensación de que te conviertes en cómplice”.

“Cuando estamos discutiendo de hechos, no de ideas, no de proyectos de ley, (sino que) de hechos específicos que ocurrieron, cuando uno no los presenció, hay que ser extremadamente cuidadosos para referirse a ellos. En este caso, yo he visto ya como tres videos, he leído las declaraciones que según La Tercera dio la víctima del balazo y aún así todavía no tengo claridad de qué es lo que ocurrió”, prosiguió.

Además, apuntó que "una turba de 15 personas atacando a un ser humano en el piso, es algo total, absolutamente condenable, lo condeno desde lo más fondo de mis vísceras".

"Si alguien cree que personas de mi sector podrían hacer una distinción por el hecho de que quien está en el piso es un policía está absolutamente equivocado y lo descarto de raíz", afirmó.

El caso

Recordemos que el viernes, en medio de una marcha de la Confech, en la que exigían incrementar el monto de la Beca de Alimentación para la Educación Suprior (BAES), un funcionario de Carabineros disparó tras ser agredido por una turba de personas. La bala impactó a un joven de 19 años, un repartidor de comida que, en primera instancia, se creía que era un estudiante. La persona se encuentra fuera de gravedad.

Esa misma jornada, la vocera Camila Vallejo calificó el hecho de "suma gravedad" e informó que Fiscalía inició una investigación y que instruyo un sumario interno a Carabineros.

Posteriormente, el carabinero fue dejado en libertad, luego de considerarse que actuó en legítima defensa.

“Luego de una serie de peritajes, la Fiscalía determinó que los primeros antecedentes darían cuenta que el uniformado habría actuado en legítima defensa, razón por la cual ordenó la libertad del suboficial, quien quedó apercibido a la espera de ser citado por el ente persecutor”, señaló el Ministerio Público.

El defensor penal público Octavio Sufán explicó que “nuestro representado, tras ser abordado por un grupo de cerca de 20 manifestantes que lo golpearon en el suelo, desenfundó su arma de servicio para dispersar a los jóvenes, disparando al suelo. Y de acuerdo a los primeros informes, la bala habría rebotado, hiriendo a una persona ajena a la protesta, y que resultó con una herida subcutánea de carácter leve”.