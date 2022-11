CEO de Latam Perú por choque de avión: "Los motivos del ingreso del camión los desconocemos"

El CEO de Latam Perú, Manuel van Oordt, se refirió al choque de un avión de la compañía con un camión de bomberos, lo que ocurrió ayer en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. E

“El vuelo LA2213, que cubría la ruta Lima-Juliaca, fue colisionado por un carro de bomberos que ingresó a la pista durante la carrera de despegue en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los motivos de ese ingreso los desconocemos y están en investigación”, dijo Van Oordt, consigna el diario peruano La República.

“Todo el movimiento en el aeropuerto es controlado por una torre de control. No podemos indicar si se autorizó o no el ingreso del carro de bomberos, pero sí enfatizamos en que el vuelo 2213 no lo solicitó", añadió.

Asimismo, indicó que “desde Latam estamos dando las facilidades a los pasajeros para que puedan cambiar sus vuelos en los próximos días sin costo alguno. Estén atento a las reprogramaciones de los horarios y puedan chequear, mediante nuestras plataformas o la aplicación, para cambiar sus vuelos en los próximos días".

De acuerdo a Lima Airport Partners (LAP), el accidente dejó a dos bomberos del aeropuerto muertos: Ángel Torres García (44) y Nicolás Andrés Santa Gadea Morales (23). En tanto, los pasajeros fueron rescatados sin mayores complicaciones.

El Ministerio de Salud de Perú dijo que 61 pasajeros fueron trasladados a clínicas y hospitales cercanos. "Del total de pasajeros, ninguno ha resultado herido de gravedad", apuntaron.







La Fiscalía del país latinoamericano señaló que investiga el incidente como un posible homicidio involuntario.