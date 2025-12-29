La transmutación de Carlos Peña: cruza el Rubicón y debuta como litigante en el caso Australis

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo! Cerramos el año con un hito: finalmente se firmó el acuerdo entre Codelco y SQM para explotar el litio en el salar de Atacama. La firma final del acuerdo cierra un año de máxima tensión política y regulatoria, pero también marca uno de los hitos más relevantes de política pública del Gobierno de Gabriel Boric.

El acuerdo no es menor:por primera vez, el Estado de Chile entra directamente y desde el inicio al mayor yacimiento de litio del mundo, cumpliendo el corazón de la Estrategia Nacional del Litio lanzada en abril de 2023. No hubo expropiaciones ni rupturas contractuales, sino una solución política y empresarial que reconoce la realidad jurídica –SQM tenía arriendo hasta 2030– y la convierte en una plataforma para reposicionar al Estado como actor central del negocio.

En ese diseño, el rol de Máximo Pacheco fue clave. Presidente de Codelco desde 2022 y principal negociador de la alianza, Pacheco logró sortear grandes obstáculos políticos, geopolíticos y económicos. Pero no es la primera vez: ya como ministro de Energía en Bachelet II fue el arquitecto del giro que abrió el mercado eléctrico a las renovables; hoy, vuelve a dejar huella, esta vez en el litio, articulando al Estado con el sector privado sin dinamitar la industria.

La nueva sociedad parte de inmediato. Este lunes se reúne por primera vez el directorio –con mayoría estatal–, que elegirá presidente y vicepresidente, cargos que recaerán en representantes de Codelco y SQM, respectivamente. Además, el acuerdo contempla dividendos extraordinarios para Codelco desde 2025 y la cesión de derechos mineros en Maricunga, donde la estatal desarrollará un nuevo proyecto de litio junto a Rio Tinto.

Habrá críticas, litigios pendientes y debates sobre gobernanza y captura futura de renta.Pero el hecho duro es este: Chile cerró 2025 con el Estado sentado a la mesa grande del litio, no como regulador tardío, sino como socio desde el arranque. Y eso, en términos de política pública, es un punto de inflexión.

También en esta edición de El Semanal: Carlos Peña debuta como litigante en el caso Australis y cruza una nueva frontera pública; Bernardo Fontaine, el polémico “reformador” que suena como ministro del Trabajo o Economía; Axel Christensen: “A la industria financiera le falta conectar por qué es importante”; la previa del Imacec; y el nuevo salvavidas a Enjoy.

Y ya que estamos en el período más lindo del año, queremos invitarte a que INVITES a un amigo, colega o familiar a que se sume a esta comunidad, con una oferta llena de magia. Así que si por ahí hay un regalo que todavía te falta, aprovecha esta oferta posnavideña.Y si esto te lo mandó alguien y aún no eres suscriptor, ahora es el momento.

1

LA TRANSMUTACIÓN DEL RECTOR PEÑA

La transmutación de Carlos Peña. Pasa de elaborar cotizados informes en derecho a ser abogado litigante en una causa judicial.

Tal cual. En el caso Australis cruzó el Rubicón y asumió como mandatario judicial y este viernes 2 de enero alegará en la Corte de Apelaciones de Santiago en representación de Joyvio, en el citado caso.

Su contrincante, otro poderoso: el influyente abogado de Claro y Cía., Cristóbal Eyzaguirre. A tomar palco y comprar cabritas: Peña, una de las figuras intelectuales y públicas más influyentes del país, será abogado litigante por primera vez en su carrera profesional, y lo hará en una de las disputas empresariales más relevantes de la última década.

El rector de la Universidad Diego Portales, profesor de Derecho Civil y ensayista de alto impacto público, se suma así al equipo que lidera el abogado Alberto Eguiguren y en el que participan también los abogados Gabriel Zaliasnik, Sebastián Oddo y Jorge Bofill.

Hace ruido en el mundo jurídico, eso sí, que Peña fue uno de los abogados que escribió dos de los informes en derecho que presentó Joyvio en el arbitraje que ganó, y que ahora se sume al equipo como abogado litigante en la petición de nulidad de la sentencia arbitral que hicieron los abogados de Isidoro Quiroga, condenado a pagar más de US$ 300 millones.

El debut de Peña como abogado litigante le pone más decibeles al ruido en el mundo jurídico y financiero que genera su participación como informante en derecho en relevantes causas judiciales, como los casos Factop/LarrainVial (donde informó jurídicamente a favor de LV), Australis (a favor de Joyvio) y Sartor/Azul Azul (a favor de Michael Clark).

El rector Peña confirmó que nunca antes ha litigado, pero dijo que “no considero correcto referirme a un litigio por los medios”.

Consultado sobre sus informes en derecho en su momento, Peña nos señaló: “No escribo, ni he escrito nunca, ni he formulado declaraciones en los medios, ni en OFF ni en ON, acerca de un tema legal que me haya sido consultado. He escrito columnas semanales desde hace 20 años y son todas públicas. Es fácil verificarlo, puesto que los temas legales que he escrito son también públicos”.

Si quieres saber la historia completa, aprovecha esta oferta posnavideña y súmate la Comunidad El Semanal

2

EL FONTAINE REPUBLICANO

Bernardo Fontaine, el polémico “reformador” que suena como ministro del Trabajo o Economía.

Debutó en la vida pública con su plataforma “Reforma a la reforma” y fue ascendiendo en figuración e influencia . Por primera vez participó en una campaña presidencial, la de José Antonio Kast, quien le encomendó una tarea con sentido de urgencia. Y va camino a integrar el Gobierno.

. Por primera vez participó en una campaña presidencial, la de José Antonio Kast, quien le encomendó una tarea con sentido de urgencia. Y va camino a integrar el Gobierno. La historia completa la cuenta Ximena Pérez en este reportaje que publica este lunes El Mostrador.

3

LA MESA: LIDERAZGO EN LA ERA DE LAS FINANZAS

Axel Christensen: “A la industria financiera le falta conectar por qué es importante”. No lo dice como crítica gratuita, sino como diagnóstico: si el sector no logra explicar mejor su rol, la confianza se erosiona y la legitimidad se vuelve frágil.

El líder de BlackRock para la región fue el invitado a cerrar esta temporada de Diálogos de El Mostrador. Hablamos sobre liderazgo, la urgencia de la industria financiera de reconstruir confianza, el riesgo de convertirse en irrelevante y cómo la IA está cambiando la forma de invertir.

En la conversación, Christensen desmitifica el trabajo financiero (“las buenas finanzas son aburridas”), pone sobre la mesa el golpe de los retiros –y su efecto en el crédito y la profundidad del mercado– y advierte sobre un riesgo silencioso: la irrelevancia.

“Más que el riesgo político o el riesgo económico… el mayor riesgo es la irrelevancia”.

También aterriza el liderazgo desde una mirada práctica: invertir es un trabajo colectivo, hay que aprender a decir “no sé” y mantener la calma cuando el resto entra en pánico.

y mantener la calma cuando el resto entra en pánico. Y hacia el final, el tema inevitable: inteligencia artificial. Christensen explica por qué las grandes olas tecnológicas parten concentradas en pocos actores, pero suelen terminar con ganadores distintos; y cómo esa velocidad obliga a repensar procesos, diversificación y talento dentro de una gestora global.

Si te interesa entender qué está pasando con el mercado chileno, cómo se lidera en medio de crisis y por qué la IA podría reordenar la inversión más rápido de lo que creemos, vale la pena ver el capítulo completo de Diálogos.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: CHAMPAGNE EN CHILE

El brindis de medianoche con una copa de champagne es uno de los rituales más extendidos en las celebraciones de Año Nuevo. El consumo en Chile y el mundo es marcadamente estacional, con un pico en diciembre por las fiestas de fin de año.

Los espumantes representan cerca del 0,5% de la producción total de vino del país y aproximadamente al 0,6% de los volúmenes exportados, aunque su valor por litro tiende a ser más alto que el vino, lo que los vuelve una categoría competitiva para mercados premium.

y aproximadamente al 0,6% de los volúmenes exportados, aunque su valor por litro tiende a ser más alto que el vino, lo que los vuelve una categoría competitiva para mercados premium. Para 2025, se proyecta que el mercado chileno de espumantes alcance 12,68 millones de litros y un ingreso aproximado de US$ 230 millones, con un crecimiento anual compuesto estimado en +2,48% para consumo en el hogar.

El espumante es uno de los productos más emblemáticos de Francia. Estados Unidos y el Reino Unido son particularmente aficionados a este espumante exclusivo de la región de Champagne: en 2024 importaron 27,4 millones y 22,3 millones de botellas, respectivamente.

Como muestra el gráfico –basado en datos del gremio Comité Champagne–, cinco de los ocho mayores mercados internacionales para la champaña están en Europa.

Si quieres saber la historia completa, aprovecha esta oferta posnavideña y súmate la Comunidad El Semanal.

Un mensaje de Tenpo

Los beneficios que tienen los neobancos para las personas

Los neobancos son entidades 100% digitales, de punta a punta, es decir, no tienen sucursales físicas. El nacer con tecnología de vanguardia les otorga grandes ventajas en innovación, ciberseguridad y atención al cliente. A nivel internacional, los neobancos partieron alrededor de 2010. En Chile, Tenpo está en proceso para convertirse en el primer neobanco del país.

¿Por qué es positivo para las personas que existan los neobancos? Porque tienen beneficios directos para los usuarios, como procesos más simples, servicios más personalizados, tarifas más transparentes, y acceso para quienes estaban fuera del sistema financiero. Esto último además contribuye a acelerar la inclusión digital y financiera en los países.

Además, los neobancos operan con tecnología flexible, la que permite que haya actualizaciones rápidas, construcción de productos centrados en el usuario y adaptación a tendencias globales.

5

SEMANA EN REDES

El posteo es del embajador de Chile en Estados Unidos @jg_valdes y simplemente apunta a un dato más que muestra que, a pesar de los muchos problemas, “Chile no se cae a pedazos”.

Vamos a cerrar el año creciendo nuevamente por encima del potencial, inversiones disparadas, exportaciones de algunos sectores rompiendo récords históricos, la inflación bajo control, todo alineado para que el nuevo Gobierno llegue a La Moneda y aproveche un gran viento de cola.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– El acuerdo Codelco-SQM y lo que se comenta en el mundo de la minería: la designación de Josefina Montenegro, actual directora de Codelco, para el directorio de la nueva sociedad que explotará el litio en el salar de Atacama. La abogada cumple su ciclo en el directorio de Codelco en mayo 2026 (al igual que Máximo Pacheco, presidente de Codelco y también nominado a la nueva sociedad).

Genera ruido en actores del mercado que Montenegro sea también –mientras siga en el directorio de Codelco– directora de Invercap, la matriz del grupo minero-siderúrgico CAP.

–mientras siga en el directorio de Codelco– directora de Invercap, la matriz del grupo minero-siderúrgico CAP. Si quieres saber la historia completa, aprovecha esta oferta posnavideña y súmate la Comunidad El Semanal.

– Mineras en picada contra PMGD. En medio de la actualización del reglamento para los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), el Consejo Minero y la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (ACENOR) presentaron un estudio que advierte que el actual precio estabilizado para los PMGD genera compensaciones acumuladas por casi US$ 5.000 millones hasta 2043, traspasando costos a clientes libres y, desde 2027, también a los regulados.

El informe analiza el funcionamiento del precio estabilizado y su impacto en el sistema eléctrico y en los costos que enfrentan los consumidores . Se conoce mientras el Ministerio de Energía aún no ingresa los cambios regulatorios clave sobre los traspasos económicos del esquema vigente.

. Se conoce mientras el Ministerio de Energía aún no ingresa los cambios regulatorios clave sobre los traspasos económicos del esquema vigente. El precio estabilizado permite que los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) vendan su energía a un valor fijado por la autoridad, distinto al precio horario del mercado. Según el estudio –elaborado por energiE y PPU Legal–, este mecanismo, pensado originalmente como un incentivo, hoy genera distorsiones relevantes al no reflejar adecuadamente las condiciones reales de oferta y demanda.

Según el estudio –elaborado por energiE y PPU Legal–, este mecanismo, pensado originalmente como un incentivo, hoy genera distorsiones relevantes al no reflejar adecuadamente las condiciones reales de oferta y demanda. Si quieres saber la historia completa, aprovecha esta oferta posnavideña y súmate la Comunidad El Semanal.

– Otro salvavidas para Enjoy. El Gobierno de Gabriel Boric modificó nuevamente el reglamento de casinos, un cambio que en la práctica evita que Enjoy pierda sus permisos de operación. La modificación fue publicada este 27 de diciembre en el Diario Oficial y ajusta el Decreto Supremo N° 1.722.

Por qué importa. La reforma permite que las ofertas económicas de los casinos se garanticen con pólizas de seguros y no con boletas de garantía bancarias, tal como había ordenado previamente la Contraloría General de la República (CGR). Esto da una nueva salida clave a Enjoy, que era la única operadora que no había cumplido con el cambio exigido.

La reforma permite que las ofertas económicas de los casinos se garanticen con pólizas de seguros y no con boletas de garantía bancarias, tal como había ordenado previamente la Contraloría General de la República (CGR). Esto da una nueva salida clave a Enjoy, que era la única operadora que no había cumplido con el cambio exigido. La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) había extendido reiteradamente los plazos para que Enjoy reemplazara sus garantías , pese a que la Contraloría había sido clara: el reglamento exigía boletas bancarias. Incapaz de revertir ese dictamen, el Ejecutivo optó por cambiar el reglamento, dándole a Enjoy plazo hasta el 31 de diciembre para regularizar su situación sin perder sus permisos.

, pese a que la Contraloría había sido clara: el reglamento exigía boletas bancarias. Incapaz de revertir ese dictamen, el Ejecutivo optó por cambiar el reglamento, dándole a Enjoy plazo hasta el 31 de diciembre para regularizar su situación sin perder sus permisos. Si quieres saber la historia completa, aprovecha esta oferta posnavideña y súmate la Comunidad El Semanal

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Semana corta pero no tranquila para los economistas. El viernes se publica el Imacec de noviembre y en el mercado apuntan a que la actividad económica habría crecido alrededor de 2,5%, confirmando el dinamismo con que la economía cierra el año.

Previo al Imacec, el martes el INE publicará las cifras de empleo, comercio, servicios y producción industrial para el mes pasado. Clave para el mercado son los datos de la actividad minera.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.