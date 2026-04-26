Respuesta de Sartor a El Semanal sobre “Sartor, la U y sospechas de vaciamiento de patrimonio”

La misma CMF instruyó a Sartor AGF mantener un registro de los rescates solicitados, los cuales debían ser informados diariamente (esto incluso después de la suspensión de rescates del 6 de diciembre de 2024) y jamás instruyó a que no se vendiera activo alguno, muy por el contrario, quería que se pudiese obtener la mayor cantidad de liquidez posible.

Como el Fondo Capital Efectivo tuvo rescates cortos a partir del 15 de noviembre, debió vender para cumplir y pagar esos rescates (lo mismo que pasó con las ventas de las AFP para el 10%). La venta de este bono fue a todas luces positiva, ya que era el único de los activos que no era comprado a descuento por parte de emisores o el mercado, en general.

¿Fue un buen negocio para los aportantes? Claro que sí, fue excelente: el bono se compró en septiembre 2024 a MM$1.255, en octubre se recibió un cupón por MM$78 y en diciembre se vendió por MM$1.278, con un 8% de retorno en tres meses, es decir, un 32% anualizado, que es altamente superior al 10,6% y 5,9% anualizado que entregaba, en ese entonces, los bonos corporativos y los depósitos a plazo, respectivamente.Respecto de la valorización del bono, hay abundante información de ese período sobre las implicancias y efectos de la ley corta de isapres sobre las valorizaciones y clasificaciones de riesgo de ellas, además de pagos de deuda y reparto de dividendos mientras se mantuviese deuda con sus afiliados. El verdadero vaciamiento patrimonial es el perjuicio causado por la CMF a los aportantes, al forzar la liquidación apresurada de sus activos.



Pedro Pablo Larrain M.

Presidente Sartor FG Cordialmente,Pedro Pablo Larrain M.Presidente Sartor FG