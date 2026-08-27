Sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026-27: estos serán los choques clave
El sorteo definió los ocho partidos que tendrá que jugar cada uno de los 36 equipos del torneo internacional de clubes más prestigioso del mundo para llegar a la final en el Estadio Metropolitano de Madrid.
Este jueves 27 se realizó el sorteo para determinar los rivales de los 36 clubes que formarán parte de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.
Como hace varios años, el formato de la fase de grupos se reemplazó por un gran grupo donde cada equipo juega ocho partidos con distintos rivales, cuatro en casa y cuatro como visitante.
La federación europea dividió, según sus coeficientes, a las escuadras en cuatro bombos:
Bombo 1: PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
Bombo 2: Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Lisboa, Porto, Brujas, PSV Eindhoven y Real Betis.
Bombo 3: Feyenoord, Lille, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Bodo/Glimt y Fenerbahçe.
Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, LASK Linz, Como, Lens, Sabah, Viking, Slovan Bratislava y AEK Atenas.
Dentro de las presencias destacadas, el Manchester United volvió al máximo certamen europeo después de su participación en la temporada 2023-24. Además, debutarán en el torneo, bajo su actual formato, el Como italiano, el LASK Linz de Austria, el Viking de Noruega y el Sabah de Azerbaiyán. En el caso del Como, clasificó a un campeonato internacional por primera vez en su historia, mientras el Sabah lo hizo por primera vez en la fase grupal de una competición.
Resultados del sorteo de la Champions League 2026-27
El sorteo, que lideró el mítico delantero francés Thierry Henry, determinó los rivales para cada club. Los rivales “impares” serán en casa y los “pares” serán en condición de visita.
- Paris Saint-Germain: Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava y Como.
- Bayern Munich: Arsenal, Atlético Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodø/Glimt, Lille, Slavia Praga y Viking.
- Real Madrid: Inter Milan, Arsenal PSV Eindhoven Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK y AEK Atenas.
- Liverpool: Atlético Madrid, Inter Milan, Porto, Club Brugge, Villarreal, Fenerbahçe, Lens y LASK.
- Inter Milan: Liverpool, Real Madrid, Brujas, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stuttgart y Slovan Bratislava.
- Manchester City: Paris Saint-Germain, Barcelona, Sporting de Lisboa, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Atenas y Lens.
- Arsenal: Real Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah y Slavia Praga.
- Barcelona: Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting de Lisboa, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah.
- Atlético Madrid: Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Viking y Stuttgart.
- Borussia Dortmund: Inter Milan, Arsenal, Real Betis, Aston Villa, Villarreal. Bodø/Glimt, AEK Atenas y Sabah.
- Roma: Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting de Lisboa, Manchester United, Lille, Fenerbahçe, Slovan Bratislava y AEK Atenas.
- Sporting de Lisboa: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, LASK Linz y Lens.
- Aston Villa: Paris Saint-Germain, Barcelona, Borussia Dortmund, Brujas, Fenerbahçe, Galatasaray, Viking y Slavia Praga.
- Porto: Manchester City, Liverpool, PSV Eindhoven, Real Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praga y LASK Linz.
- Manchester United: Bayern Múnich, Atlético Madrid, Roma, Sporting de Lisboa, Leipzig, Villarreal, Sabah y Como.
- Brujas: Liverpool, Inter Milan, Aston Villa, PSV Eindhoven, Bodø/Glimt, Napoli, Lens y Stuttgart.
- Real Betis: Arsenal, Bayern Múnich, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratislava.
- PSV Eindhoven: Atlético Madrid, Real Madrid, Brujas, Porto, Shakhtar Donetsk, Leipzig, Stuttgart y Viking.
- Feyenoord: Inter Milan, Barcelona, Porto, Real Betis, Leipzig, Galatasaray, Como y Viking.
- Lille: Bayern Múnich, Arsenal, Real Betis, Roma, Galatasaray, Bodø/Glimt, Slovan Bratislava y Stuttgart.
- Bodø/Glimt: Atlético Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Brujas, Lille, Napoli, LASK Linz y Lens.
- Napoli: Arsenal, Manchester City, Brujas, Porto, Bodø/Glimt, Villarreal, Viking y Sabah.
- Leipzig: Manchester City, Real Madrid, PSV Eindhoven, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Lens y Como.
- Villarreal: Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Sabah y Slavia Praga.
- Fenerbahçe: Liverpool, Atlético Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Praga y LASK Linz.
- Shakhtar Donetsk: Real Madrid, Inter Milan, Sporting de Lisboa, PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Leipzig, AEK Atenas y Slovan Bratislava.
- Galatasaray: Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting de Lisboa, Feyenoord, Lille, Stuttgart y AEK Atenas.
- Slavia Praga: Arsenal, Bayern Múnich, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahçe, Lens y Sabah.
- Slovan Bratislava: Inter Milan, Paris Saint-Germain, Real Betis, Roma, Shakhtar Donetsk, Lille, Stuttgart y LASK Linz.
- Stuttgart: Atlético Madrid, Inter Milan, Brujas, PSV Eindhoven, Lille, Galatasaray, Viking y Slovan Bratislava.
- AEK Atenas: Real Madrid, Manchester City, Roma, Borussia Dortmund, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, LASK Linz y Como.
- LASK Linz: Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting de Lisboa, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Slovan Bratislava, AEK Atenas.
- Como: Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester United, Real Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Atenas y Lens.
- Lens: Manchester City, Liverpool, Sporting de Lisboa, Brujas, Bodø/Glimt, RB Leipzig, Como, Slavia Praga.
- Viking: Bayern Múnich, Atlético de Madrid, PSV Eindhoven, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah y Stuttgart.
- Sabah: Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Praga y Viking.