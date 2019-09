De mal en peor: JPMorgan plantea escenario pesimista para Chile con un crecimiento de 2,3% en 2020

Pese al optimismo que el Gobierno aún intenta desplegar en materia económica, otro pronóstico enfrío las proyecciones de crecimiento. El banco de inversión norteamericano JPMorgan rebajó en dos décimas su estimación para este año, situándola en 2,4%, por debajo de los datos que arrojan la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central y de Consensus Forecast, que apuestan a un 2,5%.

“La actividad no minera creció apenas 0,1% mes a mes en julio, por debajo de nuestras expectativas, llevándonos a recortar nuestra expectativa de crecimiento para el cuarto trimestre de 2019 a 2% (3% previamente) y 2019 a 2,4% (2,6% previamente)”, sostiene el informe firmado por los analistas Ben Ramsey y Diego Pereira.

Pero la proyección es aún más pesimista, porque para el 2020, el banco rebajó su estimación en cinco décimas a solo 2,3%, a pesar de las medidas de política monetaria adoptada recientemente, señala el documento.

La perspectiva choca con los cálculos del Ministerio de Hacienda que prevé un crecimiento de la economía entre 3% y 3,5% para el 2020, como ha señalado Felipe Larraín, mientras el Informe de Política Monetaria (IPoM) del instituto emisor prevé una expansión en el rango entre 2,75% y 3,75%.

Según informa el Diario Financiero, esto convierte al banco de inversión norteamericano en el más pesimista sobre la economía chilena entre las 22 entidades que son consultadas regularmente por Consensus Forecast, porque solo 3 de los 22 bancos, consultoras y universidades sondeadas ven un PIB bajo el 3%.}

Los cálculos del Gobierno

Las cifras son un balde de agua fría para el Gobierno que luego del Imacec de julio de 3,2% habló del inicio del “camino de la recuperación”, como lo sostuvo el Presidente Sebastián Piñera.

Un optimismo que según el exministro de Hacienda de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, Nicolás Eyzaguirre, no se explica. "Que la economía no va a andar y los tiempos mejores no llegaron es un hecho", señaló recientemente, poniendo el foco en que julio fue un mes excepcional. Es más, el economista opositor ya había apostado a que la cifra volverá a estar bajo 3% en los próximos meses e incluso 2020, lo que consolida así la idea de los “tiempos difíciles”.

Sin embargo, recientemente -durante el Chile Day en Londres- el ministro de Hacienda Felipe Larraín abordó el tema de las proyecciones, señalando que “los periodistas preguntan: cuánto vamos a crecer, 2%, 2,5%, eso no es lo más importante". Aunque, a renglón seguido apostó por un repunte de la economía, con una expansión del 3% a partir de este semestre. Según sus estimaciones, la meta es que el PIB llegue a 3,5%-4% hacia el final del Gobierno.

Tasa de interés

En materia de tasa de política monetaria, JPMorgan valora el ajuste de 50 puntos en la Tasa de Política Monetaria (TPM) que realizó el Banco Central en su reunión de septiembre hasta 2%.

Sin embargo, anticipan “otros 50 puntos de baja hacia fines de año, seguido de 25 puntos en el tercer trimestre de 2020”.

En tanto, la última Encuesta de Expectativas Económicas los encuestados esperan que el Banco Central mantenga la Tasa de Política Monetaria en 2,0% en la siguiente reunión del consejo que se realizará en octubre, pero para diciembre estiman que disminuya a un 1,75%, para posteriormente retomar el 2,0% en 17 meses.