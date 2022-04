Presidenta del Banco Central se une a las críticas sobre el proyecto "acotado" del Gobierno: "Tendrá un efecto en el mercado de capitales en el largo plazo"

La presidente del Banco Central, Rosanna Costa, se refirió al proyecto de retiros previsionales "acotado" que envió el Gobierno del Presidente, Gabriel Boric, al Congreso como alternativa a las iniciativas del 10% de las AFP presentadas por algunos parlamentarios.

Cabe señalar que la comisión de Trabajo de la Cámara Baja ya aprobó en particular la norma del Ejecutivo, de esta forma, ahora pasará a ser revisado por la comisión de Hacienda para continuar con sus trámites legislativos.

⭕️ Comisión de Trabajo aprobó y despachó a Hacienda el proyecto de Gobierno sobre retiro alternativo. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) April 13, 2022

En medio del seminario "Escenario internacional y nacional, proyecciones económicas", organizado por la Asociación de Empresas de la V Región (Asiva), Costa indicó en su intervención que "el nuevo proyecto es un retiro de fondos de pensiones, más acotado, pero es un retiro. Y como tal, es un retiro que jibariza el mercado de capitales en el largo plazo".

Aunque agregó que "el nuevo proyecto del gobierno tenemos que estudiarlo en profundidad".

"Estos capitales que le han dado profundidad y estabilidad al mercado de capitales que frente a determinadas crisis se mueven en dirección de estabilizar nuestro mercado si se reducen y se siguen reduciendo en el tiempo, tiene un efecto adverso estructural en el largo plazo", puntualizó la testera del Banco Central.

"Es más acotado, es más lento si la puerta sigue abierta, pero tiene un efecto estructural en el mercado de capitales", añadió.

La iniciativa del Gobierno propone los mismos rangos de retiro -entre 35 y 150 UF-, pero solo se pueden realizar en casos específicos, tales como saldar deudas por pensiones alimenticias y el potencial pago de deudas de los cotizantes en salud en el sector público o privado, servicios básicos, financieras bancarias o no bancarias, créditos hipotecarios y complemento para el ahorro de una primera vivienda.

Inflación

Al referirse sobre los efectos en la inflación que tendría este proyecto, la líder de la entidad emisora aclaró que no será fácil de cuantificar. "Sin duda, el canal de consumo es más chico, no es directo, hay una duda con respecto a cuál es el monto, no sabemos si esos espacios de deuda se van a reponer con nueva deuda y se van a consumo o no, ahí hay una incertidumbre mayor", detalló.

Sin embargo, explicó que "el canal más importante es el cambiario y el comportamiento va a depender mucho de cuál es la lectura respecto de la incertidumbre sobre la evolución futura de medidas similares".

"Yo creo que tenemos que mirar un poquito más en detalle las magnitudes de los efectos de la medida", complementó.