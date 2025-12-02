Cencosud da por terminado mall en Vitacura tras invalidación del permiso vial clave

El proyecto de centro comercial que Cenco Malls —filial de Cencosud— buscaba levantar en Vitacura llegó a su fin. La compañía anunció que no continuará con la iniciativa después de que la Seremi de Transportes de la Región Metropolitana invalidara el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), requisito indispensable para sostener la evaluación ambiental del proyecto. Sin ese documento, la tramitación queda sin base y la obra, simplemente, no puede ejecutarse.

En un comunicado, la empresa lamentó la decisión de la autoridad, subrayando que el IMIV había sido aprobado hace 16 meses “tras un proceso técnico riguroso”. Aseguró además que durante toda la tramitación cumplió “de manera diligente” cada requerimiento, pero acusó que la Seremi optó por anular el permiso argumentando “errores que, paradójicamente, provienen de su propia conducción del procedimiento”.

Para el holding de los Paulmann, la invalidación tiene un efecto devastador: afecta “grave y decisivamente” la evaluación ambiental en curso y la deja sin sustento jurídico. En ese escenario, Cenco Malls sostuvo que, pese a los años de trabajo y al avance de la inversión, se ve “obligado” a desistir.

La caída del proyecto marca el cierre de una iniciativa que desde su origen estuvo rodeada de controversias. Su ubicación —a metros del colegio Saint George’s y en una zona residencial altamente congestionada— generó resistencia vecinal y una larga secuencia de observaciones técnicas. La tramitación ambiental acumuló años de ajustes, oficios y requerimientos, convirtiéndose en uno de los desarrollos más complejos del sector oriente.

La decisión también abre un flanco institucional. Para el sector privado, la invalidación de permisos previamente aprobados tensiona la certeza regulatoria y reaviva el debate sobre el uso de estas herramientas administrativas, especialmente en megaproyectos urbanos de alto impacto. Para el gobierno, en cambio, la potestad invalidatoria responde a la obligación de corregir procedimientos que no cumplan con los estándares exigidos.

Cenco Malls adelantó que iniciará conversaciones con los propietarios del terreno para cerrar formalmente la tramitación y los permisos asociados. Con el anuncio, la empresa da por terminada una apuesta inmobiliaria estratégica, mientras Vitacura queda a la espera de cuál será el futuro de uno de los paños más codiciados y discutidos de la comuna.