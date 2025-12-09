Presidente Boric propuso a Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, propuso al economista Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central, cargo que asumirá en reemplazo de la consejera Stephany Griffith Jones, cuyo periodo concluye el 24 de diciembre de 2025.

La nominación se enmarca en lo establecido por la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, que dispone que los consejeros son designados por el Presidente mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, previa aprobación del Senado, y permanecen diez años en el cargo, renovándose por parcialidades.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el avance del proceso y destacó el perfil del nominado: “Kevin Cowan es un economista con una trayectoria destacada y un profundo conocimiento del Banco Central y sus diversas tareas. Esperamos que, luego de la necesaria evaluación, su nombre sea aprobado por el Senado y así su experiencia y profesionalismo aporten significativamente al Consejo y a la estabilidad macroeconómica del país”.

Cowan es Ingeniero Comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Su trayectoria abarca el ámbito académico, público y financiero. Ha sido asesor del Ministerio de Hacienda en dos periodos; gerente de la División de Política Financiera del Banco Central; Director Ejecutivo por Chile y Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo; comisionado y vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero; académico de la Universidad Adolfo Ibáñez; y presidente del Comité Financiero que asesora al Ministerio de Hacienda en materia de Fondos Soberanos. A ello suma investigación económica y colaboración con organismos multilaterales.

Tras conocerse su nominación, Cowan expresó: “Quisiera agradecer al Presidente de la República y al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por la confianza depositada en mí para este nombramiento. Es para mí un gran honor ser nominado para un puesto de tanta relevancia para el funcionamiento de nuestra economía y sistema financiero como es el de consejero del Banco Central”.

El trámite legislativo comenzará con el envío del oficio presidencial al Senado solicitando el acuerdo correspondiente. Luego, el nominado deberá exponer ante la Comisión de Hacienda, instancia en la que los parlamentarios evaluarán su idoneidad. Finalmente, la Sala votará la nominación, que requiere mayoría simple para ser aprobada. Solo entonces se dictará el decreto supremo que oficializa su designación como nuevo consejero del Banco Central.