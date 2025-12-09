Trump advierte a Maduro: tiene los días “contados”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia al mandatario venezolano Nicolás Maduro, asegurando en una entrevista publicada este martes que sus días en el poder “están contados”.

En conversación con Politico, el líder estadounidense fue consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para provocar la salida del gobernante venezolano. “Sus días están contados”, respondió, evitando precisar si habría límites operativos o políticos para esa meta.

Cuando la periodista Dasha Burns le preguntó directamente si descartaba una intervención terrestre con tropas estadounidenses en Venezuela, Trump eludió la respuesta. “No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?”, señaló. Su administración no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de encabezar el Cartel de los Soles, mientras mantiene una creciente presión militar en el Caribe y el Pacífico.

Desde mediados de año, Estados Unidos ha desplegado una operación sin precedentes en la región, denominada Lanza del Sur, cuyo objetivo declarado es combatir el narcotráfico. En el marco de esa ofensiva, fuerzas estadounidenses han destruido una veintena de embarcaciones que Washington calificó como cargadas con droga, causando la muerte de más de 80 personas a las que identificó como “narcoterroristas”. Trump ha reiterado que “pronto” podrían comenzar acciones más directas contra las redes del narcotráfico dentro del territorio venezolano.

A pesar de la tensión, revela The Washington Post, Trump y Maduro sostuvieron en noviembre una conversación telefónica descrita como cordial por fuentes conocedoras del intercambio. En ese contacto, el presidente estadounidense expresó que le gustaría que Maduro renunciara, aunque no fijó plazos ni ultimátums. Según el mismo medio, ambos mandatarios se comprometieron a mantener nuevos canales de comunicación en el futuro.