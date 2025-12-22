CChC proyecta alza de 2,2% en inversión en construcción en 2025 y de 4,8% en 2026

Así lo señaló el presidente del gremio, Alfredo Echavarría, al presentar el informe Macroeconomía y Construcción (MACh), donde advirtió que el próximo año podría marcar el inicio de un ciclo de crecimiento más integral del sector, incluso en un escenario de estrechez fiscal. No obstante, recalcó que ello requiere “seguir apoyando al sector inmobiliario, privilegiar la inversión por sobre el gasto corriente y hacer del crecimiento económico una causa nacional”.

Según el balance del gremio, 2025 ha mostrado una recuperación menor a la esperada tras dos años de cifras negativas, afectada por la postergación de proyectos y recortes presupuestarios hacia fines de año. En vivienda, si bien el subsidio a la tasa ha tenido un impacto positivo, la inversión inmobiliaria privada se mantiene débil y persisten incumplimientos de compromisos por parte de algunos Serviu.

El gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, Nicolás León, detalló que en 2025 la inversión en infraestructura productiva crecería 5,5%, mientras la infraestructura pública avanzaría apenas 0,6%, cerrando el año con un alza total de 3,3%. Para 2026, la infraestructura productiva anotaría un fuerte incremento de 13,6%, compensando una caída de 5,1% en infraestructura pública, afectada por el presupuesto, lo que permitiría un crecimiento global del área de 5,5%.

En vivienda, la inversión total subiría 0,1% en 2025, con un alza de 5,7% en vivienda pública y una contracción de 2,3% en la privada. Para 2026, el gremio estima un crecimiento de 11% en vivienda pública y una estabilización de la inversión privada, junto con un fuerte aumento en la venta de viviendas, impulsado por el crédito con subsidio a la tasa.

Desde la CChC advirtieron que los principales riesgos para estas proyecciones están asociados a nuevos atrasos en pagos, incumplimientos contractuales y una ejecución presupuestaria deficiente. Junto con ello, el gremio reiteró un conjunto de medidas de corto plazo para acelerar la recuperación del sector, entre ellas agilizar permisos, racionalizar regulaciones, implementar un subsidio a la tasa 2.0 y reforzar los programas de vivienda y barrios.