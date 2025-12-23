Litio en modo caja fuerte: Gobierno proyecta US$6 mil millones al año y blinda acuerdo SQM-Codelco

A días de que la Contraloría cerrara definitivamente la puerta a nuevos cuestionamientos sobre el acuerdo entre Codelco y SQM —aunque se iniciará una auditoría para revisar procedimientos asociados al pacto—, el Gobierno salió a marcar territorio.

Con el Presidente Gabriel Boric a la cabeza, autoridades del área económica y minera se reunieron este martes para subrayar los avances de la Estrategia Nacional del Litio y, de paso, ponerle cifras —y épica— a lo que califican como un punto de inflexión histórico para el país.

El mensaje fue claro: el acuerdo para explotar el Salar de Atacama hasta 2060 no solo está blindado institucionalmente, sino que promete una lluvia de recursos para el Estado.

Según explicó el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, con la Estrategia Nacional del Litio, Chile podría recibir alrededor de US$6 mil millones adicionales al año, sumando los ingresos por litio y el mejor precio del cobre.

“Lo que esperamos llegue al Estado de Chile en los próximos años va a financiar por lo menos tres años consecutivos todo el presupuesto del Ministerio de Vivienda”, afirmó el secretario de Estado. El ministro García sostuvo que sí existe una “propuesta concreta” para empujar el crecimiento económico.

La ministra de Minería, Aurora Williams, puso el foco en la arquitectura de la estrategia: la creación del Instituto Público del Litio, la red de salares protegidos y las consultas indígenas realizadas en distintas zonas del país. Un diseño que, según el Ejecutivo, busca combinar desarrollo económico, rol del Estado y resguardos ambientales y sociales.

Proyectando un futuro de innovación, sostenibilidad y generación de valor para el país, avanza la Estrategia Nacional del Litio y hoy junto al ministro de Hacienda, Nicolás Grau; el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Energía, Álvaro García y la ministra de Minería,… pic.twitter.com/Mvk6UwmDEO — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 23, 2025

“Este es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”

Desde Codelco, el tono fue aún más categórico. Su presidente del directorio, Máximo Pacheco, aseguró que el entendimiento con SQM es “por lejos el contrato más importante que ha firmado Codelco en su historia”. No solo porque diversifica su negocio más allá del cobre, sino porque convierte a la estatal —en alianza con una firma chilena con décadas de experiencia— en un actor clave del litio a nivel mundial.

“(Codelco) hoy día amplía su giro a ser una empresa de litio, asociado con otra empresa chilena que ha estado 30 años en este negocio y que lo conoce muy bien, como es SQM”, dijo, adelantando que en los próximos días se firmarán los documentos finales, se concretará la fusión y se definirá el gobierno corporativo de la nueva sociedad.

El broche lo puso el propio García, quien no dudó en elevar la apuesta: “Este es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”. Una frase que resume el ánimo del Gobierno tras el visto bueno de Contraloría y a días de que el acuerdo se firme antes de fin de año.