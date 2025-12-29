NovaAndino Litio inicia marcha: Pacheco preside directorio y Codelco entra de lleno al negocio

Con el tablero ya armado y los cargos clave definidos, NovaAndino Litio SpA dio este lunes su primer paso formal. La nueva sociedad conjunta entre Codelco y SQM, llamada a liderar la producción de litio en el Salar de Atacama hasta 2060, celebró su primera sesión de directorio, marcando el inicio operativo de un proyecto que el propio Gobierno ha descrito como “probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”.

La cita selló una etapa larga y exigente. En la mesa se sentaron Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno por la estatal, junto a Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle por SQM. Sin sorpresas, el directorio eligió a Pacheco como presidente y a Ramos como vicepresidente, reflejando el equilibrio de una asociación público-privada donde el Estado mantiene la mayoría. Además, se nombró como gerente general a Carlos Díaz, actual CEO de SQM Litio, y a Eduardo Foix como gerente de Finanzas.

Con esto, se cerró un proceso que arrancó en mayo de 2023, cuando comenzaron las negociaciones al alero de la Estrategia Nacional del Litio, y que incluyó un Memorándum de Entendimiento, un acuerdo definitivo firmado en mayo de 2024, consultas indígenas, revisiones regulatorias en Chile y en otros ocho países, y un escrutinio judicial y legislativo sin precedentes. Todas las acciones legales que ya concluyeron fueron rechazadas y ninguna de las instancias formales objetó la legalidad del acuerdo.

“Este proyecto recorrió un camino exigente y hoy podemos afirmar que esta sociedad nace con sólido respaldo institucional, plena legitimidad y una clara visión de futuro”, sostuvo Pacheco, quien remarcó que NovaAndino Litio busca transformar un recurso estratégico “en oportunidades y desarrollo para Chile”, con foco en la transición energética, la responsabilidad ambiental y el respeto por las comunidades del territorio.

Desde SQM, Ricardo Ramos destacó que la asociación combina experiencia operacional, equipos técnicos de alto nivel, redes comerciales globales y una mirada de largo plazo. “Eso permitirá aportar desde Chile a la transición energética global”, afirmó el ejecutivo, quien además salió al paso de la presión de Tianqi, la firma china que posee el 22% de SQM y que volvió a insistir ante la Corte Suprema con una orden de no innovar. Ramos descartó un conflicto y lo atribuyó a “una opinión distinta” como accionista, recordando que la causa será vista nuevamente por la Tercera Sala el miércoles 31 de diciembre.

En lo concreto, el acuerdo promete números gruesos: entre 2025 y 2030, el Estado podría capturar hasta el 70% del margen operacional de la nueva producción, porcentaje que subiría a 85% desde 2031, vía pagos a Corfo, impuestos y utilidades para Codelco. A eso se suma un giro ambiental relevante, con nuevas tecnologías para reducir la extracción de salmuera y avanzar hacia un balance hídrico más sostenible en el salar.