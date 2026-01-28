Vallejo acusa “actitud muy mezquina” de la UDI por frenar sala cuna universal

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó duramente a la UDI por no convocar a la comisión de Educación del Senado, lo que impidió el avance del proyecto de sala cuna universal. La secretaria de Estado calificó la postura del gremialismo como una “actitud muy mezquina” y sostuvo que la decisión frenó un diálogo que, según afirmó, se ha mantenido de forma permanente y flexible.

En conversación con radio Duna, Vallejo sostuvo que el Gobierno ha mantenido un trabajo sostenido para sacar adelante la iniciativa. “Lamentamos profundamente la actitud irresponsable particularmente de la UDI por frenar esta conversación. Nosotros hemos venido itinerando en un diálogo permanente entre organizaciones de la sociedad civil y también el mundo político y parlamentario para poder encontrar un acuerdo que permita sacar adelante esta demanda por años esperada de la sociedad civil y particularmente las mujeres”, afirmó.

La ministra agregó que el Ejecutivo ha mostrado flexibilidad durante las conversaciones, recalcando que el diálogo no ha sido rígido. “Es una actitud muy mezquina, la verdad, porque el diálogo ha sido permanente, no solamente permanente sino que muy flexible”, señaló.

Pese a que sus críticas apuntaron principalmente a la UDI, Vallejo también se refirió al rol del presidente electo, José Antonio Kast, asegurando que desde su sector se entregaron señales contradictorias respecto del avance del proyecto. “Tuvimos una señal media confusa, la primera señal del presidente electo, de que como que parece que había dado, había puesto como trabas al avance de este proyecto, luego de una conversación del Presidente electo con el Presidente Boric. Eso como que habilitó nuevamente una conversación, pero de repente el día de ayer esto cambió”, sostuvo.

En otro ámbito, la vocera fue consultada por las aclaraciones realizadas por el presidente electo en torno a las comunicaciones previas al nombramiento de Trinidad Steinert como futura ministra de Seguridad Pública, luego de las distintas versiones entregadas por integrantes del equipo de Kast sobre el momento en que se produjeron los contactos con la exfiscal.

Al respecto, Vallejo evitó emitir un juicio definitivo y sostuvo que no corresponde al Ejecutivo resolver el debate. “No sé si nos corresponde a nosotros como Ejecutivo catalogar finalmente si resuelve la duda de un posible conflicto de interés o no”, indicó.

Finalmente, la ministra señaló que, tras las explicaciones entregadas por Kast, será la ciudadanía quien evalúe la situación. “Creo que es la opinión pública la que tendrá que juzgar, no el Ejecutivo en esta materia”, concluyó.