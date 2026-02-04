Acción de SQM cae con fuerza tras anuncio de venta parcial de su socio Tianqi

Un fuerte retroceso registró este miércoles la acción de SQM, luego de que su accionista chino Tianqi Lithium informara un plan para vender parte de su participación en la minera chilena, lo que además arrastró a la bolsa local.

Durante la jornada, el IPSA cedía 2,12% hasta los 11.363,75 puntos, afectado por el peso específico de SQM en el selectivo. En ese contexto, las acciones serie B de la compañía se desplomaban en torno a 5,5%, convirtiéndose en el papel más castigado del día y liderando las pérdidas del índice.

La presión sobre la acción se gatilló tras un hecho esencial enviado por Tianqi al regulador de la Bolsa de Hong Kong, en el que informó que su directorio acordó avanzar en la venta de acciones en dos empresas participadas: la aeronáutica Zhongchuang Innovation Aviation y SQM. Según explicó, la decisión apunta a mejorar su liquidez y optimizar el uso de activos, solicitando autorización para ejecutar las enajenaciones “en el momento oportuno”, de acuerdo con las condiciones de mercado y sus necesidades de financiamiento operativo y de desarrollo.

En el caso de SQM, Tianqi precisó que tiene la intención de vender hasta 3.565.970 acciones Clase A, equivalentes a un máximo del 1,25% del total de acciones de la minera, siempre que la operación no requiera aprobación de accionistas bajo las normas de cotización de las bolsas de Shenzhen y Hong Kong.

El comunicado reveló además que, desde el 26 de diciembre de 2025, la firma china ya había enajenado 748.490 acciones Clase B de SQM a través de su filial Tianqi Lithium (Hong Kong), lo que representa cerca del 0,29% del total de acciones de la compañía. Tras estas operaciones, Tianqi indicó que actualmente mantiene 62.556.568 acciones Clase A de SQM, a través de su filial Inversiones TLC SpA, equivalentes a un 21,90% de la propiedad total, y que ya no posee acciones Clase B.

El anuncio se produce luego de que Tianqi fracasara en sus intentos por frenar la asociación entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama. En ese contexto, la compañía reiteró que seguirá adoptando todas las acciones y recursos que considere necesarios para defender sus derechos e intereses legítimos, así como los de los accionistas minoritarios.