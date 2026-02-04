Orbán destaca reunión con Kast y sella afinidad en migración y valores familiares

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, destacó públicamente la reunión que sostuvo en Budapest con el Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el marco de la gira internacional que este último realiza por Europa antes de asumir el cargo en marzo próximo.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Orbán calificó el encuentro como “un placer” y señaló que la conversación estuvo centrada en “nuestra lucha contra la migración ilegal y formas de apoyar a las familias”. En la misma publicación, el jefe de gobierno húngaro subrayó las afinidades ideológicas entre ambos países, afirmando que “al igual que Hungría, Chile valora las sociedades tradicionales basadas en la familia”.

Orbán agregó además que se sentía “honrado de ser el primer líder europeo en reunirse con él desde su elección”, destacando el carácter simbólico del encuentro y reforzando el tono político del gesto hacia el mandatario electo chileno.

La reunión se enmarca en la agenda internacional que Kast ha desplegado durante los últimos días, con encuentros con referentes de la derecha conservadora europea. Según se ha señalado desde su entorno, la gira busca fortalecer vínculos políticos y proyectar una agenda común en materias como seguridad, control migratorio y defensa de valores tradicionales.

En ese contexto, el paso por Hungría ha sido presentado por el propio Kast como una instancia para conocer experiencias en materia de control fronterizo y políticas públicas, las que —según ha afirmado— han tenido impacto en la calidad de vida del país europeo.

La gira continuará en los próximos días con un traslado a Roma, donde el Presidente electo tiene previsto reunirse con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, profundizando así una agenda internacional que antecede a su llegada a La Moneda y que ya genera lecturas políticas tanto en Chile como en el exterior.

🇭🇺🤝🇨🇱 Pleasure to meet with @joseantoniokast, President-elect of Chile, in Budapest. We discussed our fight against illegal migration and ways to support families. Like Hungary, Chile values traditional, family-based societies. Honoured to be the first European leader to meet… pic.twitter.com/kdBo6cMb5N — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 4, 2026