IPSA profundiza caídas en jornada volátil y se acopla a retroceso global de mercados

Una jornada de alta volatilidad vivió este jueves la Bolsa de Comercio de Santiago, en un contexto adverso tanto a nivel local como internacional. El S&P IPSA retrocedió 1,12% y cerró en torno a los 11.250 puntos, profundizando la caída superior al 2% registrada el día anterior.

El mercado chileno se acopló al negativo desempeño de las principales bolsas del mundo, en una sesión marcada por el renovado nerviosismo de los inversionistas frente al escenario externo. Entre los factores que pesaron estuvo la persistente cautela respecto de la política monetaria de los bancos centrales y los malos datos laborales en Estados Unidos, donde las ofertas de empleo de diciembre cayeron inesperadamente a mínimos desde septiembre de 2020.

A nivel local, la presión vendedora se intensificó por el comportamiento de papeles de alto peso en el índice y por la preferencia de los inversionistas por activos considerados defensivos, en un día también marcado por movimientos relevantes en el tipo de cambio.

En el desglose de la jornada, las mayores caídas del IPSA fueron lideradas por Itaú Chile (-5,4%), seguido por Cenco Malls (-5,29%), Enel Chile (-4,28%), Mallplaza (-3,47%) y Banco de Chile (-3,03%). La acción SQM serie B cayó 2,4%, extendiendo el fuerte retroceso del miércoles, cuando se desplomó 5,5% tras el anuncio de Tianqi Lithium sobre su intención de vender parte de su participación en la minera.

En contraste, solo un puñado de acciones logró desmarcarse del tono negativo. Destacaron Cencosud (+2,24%), apoyada en expectativas positivas de resultados, junto con CMPC (+2,20%), Banco Santander (+0,65%) y Latam (+0,61%).

El escenario internacional tampoco ofreció alivio. En Estados Unidos, Wall Street operó en rojo: el Dow Jones retrocedía 0,85%, el S&P 500 caía en similar magnitud y el Nasdaq cedía 0,81%. El foco volvió a situarse en el sector tecnológico, que acumuló su segundo día consecutivo de descensos, en medio de dudas por el impacto de las inversiones en inteligencia artificial, eventuales restricciones de chips y la sostenibilidad de márgenes. En ese contexto, Alphabet llegó a caer cerca de 3%.

En Europa, el tono negativo se replicó tras las decisiones del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, que mantuvieron sin cambios sus tasas. París bajó 0,29%, Fráncfort 0,46% y Londres 0,90%, mientras que Milán (-1,75%) y Madrid (-1,90%) lideraron las pérdidas. En España, el IBEX 35 tuvo su peor sesión desde noviembre, arrastrado por el desplome de BBVA (-8,81%), pese a reportar utilidades récord en 2025.