Se le vino marzo al Gobierno: Banco Central reduce proyección de crecimiento y sube inflación

El Banco Central redujo su proyección de crecimiento para la economía chilena en 2026 y elevó sus estimaciones de inflación, en un escenario que calificó como “especialmente incierto” debido al impacto de la guerra en Medio Oriente y al encarecimiento de la energía.

Así lo consignó el organismo en su Informe de Política Monetaria (Ipom) de marzo, en el que ajustó a la baja el rango de expansión del PIB para este año desde el 2%–3% previsto en diciembre a uno entre 1,5% y 2,5%.

“Esta revisión obedece a varios factores, entre ellos el cambio del escenario internacional y el desempeño más débil de la minería”, indicó el instituto emisor en el documento.

El informe también señala que las perspectivas de gasto de hogares y empresas se corrigen a la baja, influenciadas por el deterioro del contexto externo y por un menor impulso del gasto fiscal.

“Las perspectivas para el gasto de hogares y empresas se corrigen levemente a la baja. En ello tiene un rol destacado el deterioro de la situación externa, a lo que se suma el menor gasto fiscal”, detalla el reporte.

El Banco Central incorpora además en sus proyecciones el ajuste del gasto público anunciado por el Gobierno a mediados de marzo. “Respecto del escenario central del Ipom de diciembre, esto implica una reducción del gasto fiscal de US$3.800 millones”, puntualiza el informe.

En el detalle de las variables económicas, el organismo también ajustó las proyecciones de la demanda interna. Esta pasó de una expansión esperada de 3% en diciembre a 2,4% en el nuevo escenario.

Asimismo, la proyección de inversión se redujo desde 4,9% a 4%, mientras que el consumo bajó de 2,7% a 1,8% y el consumo privado pasó de 2,5% a 2,2%.

En el plano externo, el informe advierte que uno de los principales factores de cambio es el alza en los precios del petróleo.

El escenario central considera precios promedio cercanos a los US$100 por barril en el segundo trimestre y de US$86 para 2026, cifras muy superiores a las previstas en el informe de diciembre.

Este encarecimiento de la energía tendrá efectos directos en la inflación. El Banco Central elevó su proyección desde 3,2% a 4% para este año, lo que posterga nuevamente el retorno a la meta de 3%.

De acuerdo con el informe, la inflación “se ubicaría en torno a 4% anual desde el segundo trimestre”, incorporando las alzas anunciadas para los combustibles a nivel local.

El organismo estima que la inflación convergerá nuevamente al objetivo de 3% recién hacia el segundo trimestre de 2027.

El Consejo del Banco Central subrayó además que el escenario económico está sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual, especialmente por la evolución del conflicto internacional y su impacto en los precios de la energía.

“La definición del escenario central está sujeta a un grado de incertidumbre mayor al habitual”, señala el documento, advirtiendo que la guerra podría extenderse o afectar por más tiempo la producción y el transporte de materias primas.

En este contexto, el instituto emisor reafirmó que la trayectoria de la política monetaria se evaluará reunión a reunión, en función de cómo evolucionen la inflación y el escenario macroeconómico. Actualmente, la Tasa de Política Monetaria se mantiene en 4,5%.