Fontaine debuta en Codelco con auditoría forense, foco en caja y promesa de “cambios profundos”

El primer directorio encabezado por Bernardo Fontaine en Codelco dejó claro que la nueva administración quiere instalar rápidamente un cambio de tono tras la turbulenta salida de Máximo Pacheco. Menos épica, más control. Menos relato, más disciplina financiera. Y, sobre todo, recuperar la confianza golpeada por las polémicas de las últimas semanas.

La sesión de este miércoles marcó el estreno formal de Fontaine al mando de la estatal y también el debut de los nuevos directores designados por el Gobierno de José Antonio Kast: Luz Granier, Alejandro Canut de Bon y Daniel Díaz.

El mensaje que salió desde el piso 11 de Huérfanos fue directo: la prioridad ahora será ordenar la casa. Fontaine habló de “recuperar confianzas” y dejó una frase que varios leyeron como una definición política y empresarial respecto al ciclo anterior: “Nuestro mandato no es producir por producir, sino hacerlo de manera segura, eficiente y rentable”.

La frase no es casual. Llega después de meses marcados por cuestionamientos a las cifras de producción de 2024 y 2025, auditorías internas y una creciente presión sobre la gobernanza de la minera estatal. De hecho, una de las primeras decisiones del nuevo directorio fue encargar una auditoría forense externa para revisar tanto el cálculo de producción como los costos asociados a la remodelación de Casa Matriz.

La señal apunta directamente al corazón de la reciente crisis: la credibilidad de los números de Codelco.

El directorio encargó esa tarea al Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), en un movimiento que busca mostrar mayor dureza interna y transparencia frente a un mercado que venía mirando con inquietud los últimos episodios de la estatal.

Pero el giro no se queda solo en auditorías. Fontaine instaló otro eje que será central en esta nueva etapa: aumentar los aportes al Estado sin seguir inflando la deuda de la minera. Un equilibrio complejo para una compañía que arrastra proyectos estructurales multimillonarios, presión financiera y exigencias crecientes desde el mundo político.

“Codelco pertenece al Estado y su administración exige resguardar con rigor los recursos públicos”, señalaron desde la compañía tras la sesión.

En otras palabras: más caja, más disciplina y menos margen para aventuras financieras.

Bernardo Fontaine encabeza su primer directorio en Codelco con foco en maximizar aportes al Estado sin aumentar la deuda. El directorio de Codelco realizó la primera sesión encabezada por su nuevo presidente, Bernardo Fontaine. Revisa más información👇https://t.co/vjpC3tdP7U pic.twitter.com/E3wjeFoVno — Codelco (@CodelcoChile) May 29, 2026

La seguridad también quedó instalada como prioridad. El directorio creó un Comité de Seguridad El Teniente —integrado por Eduardo Bitrán, Ricardo Álvarez y Alejandro Canut— para monitorear las consecuencias y aprendizajes del accidente ocurrido el 31 de julio de 2025. Además, el actual Comité de Sustentabilidad pasará a llamarse Comité de Seguridad y Sostenibilidad, reforzando el mensaje de que la accidentabilidad seguirá bajo vigilancia política y corporativa.

Nuevos representante de NovaAndino

En paralelo, el nuevo directorio también movió piezas en el negocio del litio. Fontaine y Luz Granier fueron designados como nuevos representantes de Codelco en NovaAndino, sumándose a Alfredo Moreno. La decisión llega apenas días después de la renuncia de Pacheco a esa misma mesa, en medio de fuertes tensiones internas y cuestionamientos políticos por su permanencia en la firma conjunta con SQM.

Aunque Fontaine evitó referencias directas a su antecesor, el tono del nuevo ciclo empieza a tomar forma: disciplina operacional, revisión estricta de inversiones y una apuesta fuerte por alianzas público-privadas para sostener el crecimiento sin seguir cargando deuda.

“Vamos a tener que ser creativos, atrevernos a impulsar cambios profundos para construir un Codelco más sólido y preparado para los desafíos de largo plazo”, afirmó Fontaine al cierre de la sesión.

La frase resume bastante bien el momento de la estatal: una empresa clave para las finanzas del país, pero que enfrenta presión simultánea por producción, deuda, seguridad y credibilidad. Y donde el nuevo presidente del directorio parece decidido a instalar rápidamente que el tiempo de las explicaciones ya terminó y ahora empieza el de las correcciones.