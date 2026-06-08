Subió el gas licuado: IPC de mayo varió 0,2% e inflación a 12 meses llega al 3,9%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en mayo una variación mensual de 0,2%, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Con este resultado, la inflación acumula un avance de 2,8% durante los primeros cinco meses de 2026 y alcanza un 3,9% en los últimos doce meses.

La cifra representa una moderación respecto de los meses anteriores, luego de los incrementos de 1,0% en marzo y 1,3% en abril, períodos marcados por el impacto del ajuste en los precios de los combustibles.

De acuerdo con el informe, nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC registraron incidencias positivas durante mayo, mientras que cuatro mostraron retrocesos.

Entre los sectores que más contribuyeron al aumento del índice destacaron vivienda y servicios básicos, que subió 0,7% y aportó 0,123 puntos porcentuales, además de transporte, con un incremento de 0,6% y una incidencia de 0,083 puntos porcentuales.

En contraste, la principal incidencia negativa provino de alimentos y bebidas no alcohólicas, división que cayó 0,8% y restó 0,178 puntos porcentuales al resultado general del mes.

A nivel de productos específicos, uno de los aumentos más relevantes fue el del gas licuado, cuyo precio se elevó 3,2% durante mayo. Con ello, acumula una variación de 6,6% en lo que va del año y aportó 0,048 puntos porcentuales al IPC mensual.

También destacaron las alzas en la carne de vacuno, que aumentó 2,7% y sumó 0,061 puntos porcentuales al índice; los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y establecimientos similares, que subieron 1,0% con una incidencia de 0,053 puntos; y el transporte aéreo internacional, que registró un incremento de 10,0% durante el mes.

Por el lado de las bajas, el pan anotó una disminución mensual de 4,0%, convirtiéndose en uno de los productos que más contribuyeron a contener el avance de los precios. El transporte en bus interurbano también registró una caída relevante, con una reducción de 9,1% respecto de abril.

El informe del INE muestra así un comportamiento mixto de los precios durante mayo, con alzas concentradas en servicios básicos, transporte y algunos alimentos, parcialmente compensadas por la disminución en productos de consumo masivo, especialmente dentro de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas.