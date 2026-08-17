CFA alerta que deuda pública podría superar nivel prudente del 45% del PIB desde 2029

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) puso una señal de alerta sobre la trayectoria de las cuentas públicas: pese a valorar el esfuerzo de consolidación realizado por el Gobierno, advirtió que serán necesarias medidas adicionales para cumplir las metas fiscales y que existe una alta probabilidad de que la deuda bruta supere desde 2029 el nivel prudente fijado en 45% del PIB.

En su Informe de Balance Estructural (BE) y nivel prudente de deuda, el organismo coincidió con las proyecciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres) respecto de la trayectoria del endeudamiento público.

El CFA fue más allá y advirtió que “estos resultados descansan en supuestos exigentes de consolidación fiscal y de materialización de mayores ingresos asociados al proyecto de reconstrucción”.

El primer desafío está puesto en 2026. Para este año, la Dipres proyecta un déficit estructural de 2,6% del PIB, cifra que permitiría alcanzar la meta de Balance Estructural establecida por el Ejecutivo en su Decreto de Política Fiscal.

El Consejo valoró “el esfuerzo” realizado durante la primera etapa del ajuste fiscal propuesto por el Gobierno. Sin embargo, planteó reparos respecto de la segunda fase, necesaria precisamente para cumplir la meta comprometida para este año.

Según el organismo, “el ajuste se presenta únicamente de manera agregada, lo que dificulta su seguimiento”. Por ello, para alcanzar la meta será necesario que el Ejecutivo materialice las medidas de reducción del gasto que ha anunciado y que todavía se encuentran pendientes.

El CFA también consideró importante adoptar “medidas adicionales” capaces de absorber eventuales presiones de gasto durante el segundo semestre. El objetivo, señaló, es resguardar tanto el cumplimiento de la meta de Balance Estructural como “la credibilidad de la regla fiscal”.

Las advertencias no terminan en 2026. De acuerdo con las proyecciones de la Dipres recogidas por el Consejo, entre 2027 y 2030 también será necesario efectuar ajustes adicionales para alcanzar las metas fiscales.

Esos ajustes, detalló el CFA, deberán realizarse “ya sea aumentando los ingresos, conteniendo el gasto o mediante una combinación de ambos”.

El organismo también llamó a tener cautela frente al mejor desempeño de los ingresos fiscales provenientes de la minería. Aunque estos han aumentado, advirtió que podrían tener un componente transitorio elevado y, por esa razón, “no debiera traducirse en incrementos permanentes del gasto público”.

En esa línea, reiteró “la importancia de mantener la senda de consolidación fiscal y evitar comprometer gasto permanente sobre la base de ingresos cuya persistencia es incierta”.

Otro de los puntos abordados por el informe es el efecto fiscal de la Ley de Reconstrucción. El CFA detectó diferencias metodológicas que no están explicitadas entre la información publicada por la Dipres y aquella contenida en el Informe Financiero de la iniciativa.

Por ello, recomendó que la Dirección de Presupuestos publique una nota complementaria que detalle esas diferencias y permita que las proyecciones puedan ser verificadas y evaluadas por terceros.

El punto más sensible está en la trayectoria de la deuda. Tanto las estimaciones del CFA como las de la Dipres indican que la deuda bruta superaría desde 2029 el nivel prudente equivalente al 45% del PIB. En el caso de las estimaciones realizadas por el propio Consejo, existe una “alta probabilidad” de traspasar ese umbral.

Finalmente, el CFA destacó que la Dipres reconoce la necesidad de recomponer los activos líquidos del Tesoro Público. Sin embargo, advirtió que todavía no se han explicitado los objetivos finales de esa recomposición, la trayectoria prevista para conseguirlos ni las fuentes que permitirán financiarla.