Avanza apuesta de Quiroz para llenar la “pecera”: reforma a mercado de capitales aprobada en general

La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó este jueves, por 11 votos a favor y dos en contra, la reforma al mercado de capitales y financiamiento de la casa propia, conocida como MK4, una de las principales apuestas económicas del Gobierno de José Antonio Kast. Los votos en contra correspondieron a Irací Hassler (PC) y Constanza Schonhaut (FA).

La votación supone un avance para la estrategia con que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, busca recuperar profundidad y liquidez en el mercado financiero chileno, un diagnóstico que durante el ChileDay graficó señalando que el país pasó de tener un gran “acuario” a una “pecera con una ballena grande”.

En la metáfora de Quiroz, el agua representa los recursos disponibles en el mercado y la “ballena”, al Estado. Según explicó, los retiros previsionales redujeron parte de esa liquidez mientras aumentaba el peso del sector público en el mercado de renta fija. El ministro ha presentado el MK4 como una de las herramientas para volver a atraer capital y ampliar las fuentes de financiamiento.

El proyecto reúne más de 30 medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, ampliar el financiamiento para empresas, modernizar la regulación y generar mejores condiciones para desarrollar actividad financiera desde Chile.

Uno de sus principales componentes es el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), que podrá adquirir créditos hipotecarios para primeras viviendas de hasta UF 6.000. El Estado aportará hasta US$2.000 millones al vehículo, que podrá apalancarse mediante deuda con garantía estatal hasta alcanzar, potencialmente, unos US$20 mil millones.

La aprobación general no despeja todos los reparos. El diseño del Fonavi y las modificaciones a la ley de fraudes con tarjetas han concentrado parte del debate durante la tramitación y volverán a discutirse cuando la comisión revise el proyecto artículo por artículo.

Las indicaciones podrán presentarse hasta el 16 de octubre, mientras la comisión tiene como objetivo completar el despacho del proyecto el 21 de octubre. Luego deberá pasar a la Sala de la Cámara y, si consigue respaldo, continuará su tramitación en el Senado.