Chile visitará a Colombia en apertura de última fecha FIFA de 2026

La selección de fútbol de Chile culminará un 2026 de bajo nivel futbolístico en doble fecha FIFA ante Colombia.

El primer amistoso de esta serie se jugará este viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas, hora de Chile, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

El estreno de la doble jornada ante los cafeteros viene con un envión anímico no menor tras vencer por 0-2 a México en el más reciente duelo de Chile. En dicho encuentro, La Roja hizo un gran partido, pero una golondrina no hace verano; en las dos refriegas previas, había perdido ante Canadá y Estados Unidos en magras presentaciones.

El director técnico interino Nicolás Córdova saldría al gramado con una escuadra bastante similar a la última, que superó al “Tri” en Estados Unidos. La base serían tres centrales, apostando por carrileros que recorran las bandas y suministren un ataque poblado y bastante joven.

En base a esto, la formación de Chile sería la siguiente:

El portero del Swansea City galés, Lawrence Vigouroux, defenderá el arco.

La línea de tres centrales estará conformada por los colocolinos Jonathan Villagra y Diego Ulloa, con Guillermo Maripán como eje.

En mediocampo, el carrilero por izquierda será Gabriel Suazo, del Sevilla, y por derecha rendirá Felipe Loyola, del Pisa de Italia. La dupla de volantes será Rodrigo Echeverría, del León de México, y Vicente Pizarro, del trasandino Rosario Central.

En ataque, el atacante del Crystal Palace inglés Darío Osorio irá por derecha. El “9” del equipo será el delantero del Columbus Crew estadounidense Gonzalo Tapia, y el volátil extremo izquierdo será Maximiliano Gutiérrez, del Dínamo de Moscú ruso. Ojo con este chico, que fue el mejor de la fecha anterior con sendos golazos.

El único que no estará disponible para repetir la fórmula exacta será Paulo Díaz. El zaguero de 32 años que defiende al Atlanta United de los Estados Unidos sufrió una lesión y no está en la convocatoria para la serie ante Colombia. Su reemplazo sería Guillermo Maripán, defensor coetáneo del Internacional de Puerto Alegre de Brasil.