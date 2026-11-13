Paro de camioneros sigue pese a acuerdo con el Gobierno: independientes exigen rebaja de bencinas

El Gobierno de José Antonio Kast anunció este jueves un acuerdo para poner fin al paro de camioneros, pero la normalización de las carreteras todavía no es completa. Aunque varias organizaciones comenzaron a retirar sus vehículos, transportistas independientes y agrupaciones como No+TAG mantienen movilizaciones en distintos puntos del país, cuestionando que la rebaja adicional comprometida por La Moneda beneficie exclusivamente al diésel.

El entendimiento fue anunciado por los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de dos jornadas de negociaciones. En la instancia participaron Cristián Sandoval, presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, y Freddy Martínez, dirigente de la Confederación de Camioneros Centro Sur, quienes acordaron deponer las movilizaciones.

El pacto contempla revertir las últimas alzas de los combustibles, correspondientes a $42 por litro en el diésel y $39 en las gasolinas, además de una reducción adicional de $100 por litro para el diésel. Así, la rebaja total comprometida para este último combustible alcanza los $142 por litro.

El Gobierno también acordó establecer un límite a las alzas hasta el 31 de marzo de 2027, permitiendo que eventuales disminuciones de los precios internacionales sean traspasadas a los consumidores.

A ello se suman modificaciones a los porcentajes de recuperación del impuesto específico al diésel, con tasas de 90%, 65% y 50% según los tramos de facturación, y un aumento del 35% al 70% en el reintegro de peajes para el transporte interurbano de pasajeros.

Quiroz estimó el costo fiscal de las medidas en aproximadamente US$500 millones, distribuidos entre 2026 y 2027.

Sin embargo, parte de las medidas requiere aprobación legislativa. El Ejecutivo ingresó un proyecto de ley para revertir las últimas alzas y espera que sea aprobado el próximo martes.

Según informó El Mostrador, el acuerdo permitió iniciar el despeje de rutas en Biobío, donde Carabineros colaboró con el retiro de camiones que permanecían en las carreteras.

También comenzaron a retirarse transportistas de Coquimbo, mientras que en Valparaíso se produjeron diferencias entre las organizaciones movilizadas.

La Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta) aceptó el acuerdo y comenzó a retirar más de 200 vehículos que permanecían en sectores como Casablanca, Bellavista, Valparaíso y San Antonio.

Durante las primeras horas posteriores al anuncio, camioneros independientes de la región habían rechazado la propuesta y advertido que mantendrían sus protestas. Sin embargo, durante la noche del jueves, su vocero Carlos Carreño informó que finalmente habían aceptado los términos y comenzarían a despejar las rutas.

Una situación distinta se mantiene en la Región de La Araucanía. Yuri Sobarzo, dirigente de la Asociación de Dueños de Camiones Temuco-Cautín, rechazó el entendimiento y sostuvo que sus bases no habían autorizado levantar la paralización.

“En Temuco no se levanta el paro”, afirmó el dirigente, quien insistió en que las rebajas deben extenderse a todos los combustibles y no limitarse al transporte de carga.

Los transportistas de esa zona habían solicitado reducciones de entre $300 y $400 por litro, por lo que consideran insuficiente la disminución de $142 comprometida para el diésel.

Sobarzo también cuestionó la representación ejercida por Cristián Sandoval durante las negociaciones, asegurando que el acuerdo fue suscrito sin contar con la autorización de todas las bases movilizadas.

En la Región de O’Higgins, camioneros de Rengo expresaron reparos similares y anunciaron que mantendrían las protestas.

En la Región Metropolitana, el movimiento No+TAG, encabezado por Andrés Alarcón, también se desmarcó del acuerdo. Su principal cuestionamiento apunta a que la rebaja adicional de $100 por litro no contempla las gasolinas, utilizadas por automovilistas particulares y otros sectores del transporte. “Mientras no se toquen todos los combustibles, especialmente la bencina, vamos a seguir paralizados”, afirmó Alarcón.

El dirigente acusó que el Ejecutivo ha privilegiado las negociaciones con determinadas confederaciones y sostuvo que las organizaciones independientes no han recibido respuestas suficientes a sus demandas.

Las movilizaciones de No+TAG y otros transportistas se han concentrado en sectores de la Ruta 5 Sur, como San Bernardo, Rengo y Rapel; en la Ruta 5 Norte, a la altura de Tiltil; y en la Ruta 68, en el sector de Noviciado, en Pudahuel.

En algunos puntos se registraron bloqueos totales e intermitentes de las vías, además de congestión vehicular.

Alarcón también sostuvo que no continuará negociando con el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, y solicitó conversaciones directas con los ministros en La Moneda.

Codina, por su parte, cuestionó que el movimiento incorpore nuevas exigencias a las conversaciones, señalando que el conflicto comenzó por el precio de los combustibles y que otras materias requieren instancias de negociación distintas.

El balance también muestra situaciones dispares en otras regiones. En Talca, los camioneros que inicialmente se resistían a aceptar el acuerdo terminaron retirándose de la Ruta 5 Sur. En contraste, se reportó la permanencia de transportistas movilizados en el acceso a Punta Arenas, por la Ruta 9 Norte.

A las diferencias entre las organizaciones se suma la posición de las grandes confederaciones nacionales, que no participaron del paro.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), encabezada por Juan Araya, y la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), presidida por Sergio Pérez, también alcanzaron entendimientos con el Ejecutivo durante el jueves.

Ambas organizaciones valoraron la reducción del precio del diésel, la extensión del mecanismo de estabilización y las modificaciones tributarias, además de compromisos para impulsar ajustes en las tarifas de los fletes y compensaciones por tiempos de espera en las operaciones de carga y descarga.

De esta manera, el acuerdo anunciado por el Gobierno permitió que varias organizaciones comenzaran a levantar las movilizaciones, pero no consiguió una adhesión completa entre los transportistas que participaron del paro.

Para este viernes, las principales diferencias siguen concentradas en la extensión de la rebaja a las gasolinas, el monto de la reducción comprometida y la representación de las bases que mantienen protestas.