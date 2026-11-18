Llegó al Gobierno con la misión de ordenar las comunicaciones del Ejecutivo y contener las controversias políticas, pero durante los últimos días el ministro vocero, Gonzalo Arenas, ha terminado protagonizando una serie de episodios que han abierto nuevos flancos para La Moneda. A sus cuestionamientos al Partido de la Gente (PDG) y a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se sumó ahora una polémica por sus declaraciones sobre el viaje de un buque chileno a las islas Malvinas/Falkland, que provocaron críticas de un exministro de Defensa y siete excomandantes en jefe de la Armada.

El nuevo episodio se produjo durante la habitual vocería del secretario de Estado en el Palacio de La Moneda, cuando fue consultado por la situación del Danstar, embarcación de la naviera Easter Island que prepara un viaje desde Chile hacia las islas Malvinas/Falkland.

La controversia surgió después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, sostuviera que el buque debía solicitar autorización a Argentina para realizar su travesía.

Ante esa exigencia, Arenas planteó que, si bien el Estado chileno no debía pedir permiso, la embarcación privada tenía que cumplir con las obligaciones correspondientes.

“El Estado de Chile no tiene que pedir permiso, el que tiene que pedir permiso es el buque. Los barcos que van hacia Malvinas son los que tienen que pedir permiso para atracar en Malvinas, no el Estado de Chile y, por lo tanto, se tendrán que cumplir con todas las obligaciones que correspondan por parte de un barco privado”, señaló el ministro.

Sus palabras abrieron una nueva controversia, esta vez vinculada a la interpretación de los acuerdos internacionales que regulan la navegación entre Chile y Argentina.

La exigencia formulada por el canciller argentino se sustenta en el Decreto 256/2010 de ese país, que establece requisitos de autorización para determinadas operaciones marítimas hacia las islas Malvinas.

Sin embargo, la aplicación de esa normativa al viaje del Danstar es cuestionada a partir del Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Chile y Argentina, que contempla disposiciones destinadas a garantizar la navegación en las rutas marítimas comprendidas en el acuerdo.

Uno de los primeros en cuestionar públicamente las declaraciones del vocero fue el exministro de Defensa Jaime Ravinet, quien ejerció ese cargo durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Sebastián Piñera.

En entrevista con Ex-Ante, Ravinet rechazó la interpretación expresada por Arenas y sostuvo que ni el Estado chileno ni una embarcación privada deberían solicitar autorización argentina para efectuar la navegación protegida por el tratado.

“La verdad es que la declaración del subsecretario Arenas es bien equivocada. Chile no tiene por qué pedir permiso y tampoco el buque que circule, de cualquier bandera”, afirmó el exsecretario de Estado.

Ravinet también cuestionó directamente la posición del canciller argentino, al considerar que desconoce las obligaciones establecidas en el acuerdo bilateral.

“Yo creo que el canciller (argentino) está desconociendo el tratado que asegura la libre circulación de buques en forma expedita y sin obstáculos. Me parece que, una vez más, Argentina está torciendo en este aspecto el tratado vigente”, sostuvo.

El exministro agregó que considera legítimo que embarcaciones provenientes de distintos países de la región realicen operaciones de abastecimiento hacia las islas. “Es perfectamente legítimo que desde Uruguay, Brasil o Chile vayan buques o naves que abastezcan a dicha isla con mercadería, servicios, etc.”, señaló.