Artículos destacados 21072023

El robo del año

La noticia del robo de computadores al interior del Ministerio de Desarrollo Social abrió una nueva línea de críticas en contra del titular de esa cartera. Más que el hecho en sí, lo que levantó sospechas fue la forma del mismo y el contexto en el que se llevó a cabo. Las sospechas no se hicieron esperar, puesto que un delito de estas características no es primera vez que ocurre en el país. Si bien los computadores fueron hallados, la oposición y, en particular, el senador Fidel Espinoza (PS), apuntaron al ministro como responsable y solicitaron su renuncia. Sin embargo, La Moneda nuevamente mantuvo la negativa a su salida y llamó a no utilizar políticamente el ilícito. La situación tiene a Giorgio Jackson en punta y codo bajo intenso fuego cruzado.

Nueva Constitución: senadores oficialistas ven que el rechazo está a la vuelta de la esquina

Los senadores independientes Pedro Araya y Karim Bianchi, así como sus pares socialistas Juan Luis Castro y Fidel Espinoza, señalaron a El Mostrador –con mayor o menor énfasis– que el escenario para un segundo rechazo constitucional, en el plebiscito de salida, se halla a la vuelta de la esquina. “El rechazo para la propuesta de Constitución es inminente, no porque la redacción sea controlada por el Partido Republicano, que quiere que se rechace el proceso, se va a rechazar porque nace desde un proceso que no es natural, es un proceso absolutamente forzado”, aseguró Bianchi. Por su parte, Araya manifestó que ve “fenecido” el proceso y que “en la práctica, lo que hemos tenido es una suerte de péndulo. ¿Se viene un nuevo rechazo en diciembre?

LSP: enmiendas conjuntas de la derecha “son incompatibles con el Estado social”

La decana de la Facultad de Derecho UAH, Miriam Henríquez, y el doctor en Derecho, Jorge Contesse, analizaron el escenario constitucional tras el ingreso de las más de mil enmiendas por parte de las diferentes bancadas del Consejo, y proyectaron los principales nudos críticos de la discusión. Para ambos expertos los acuerdos de la derecha relativos a libertad de elección en educación, salud y pensiones, buscan constitucionalizar un modelo incompatible con el Estado social. Revive un nuevo capítulo de La Semana Política.

Soledad Teixidó: “En Chile no hay conciencia de la responsabilidad que implica hacer negocios”

La Presidenta de PROHumana analizó la polémica que estalló sobre la nueva ley de delitos económicos que aumenta las penas a los crímenes de cuello y corbata. La CPC, con el apoyo de la Sofofa, acudió hasta el Tribunal Constitucional y desde La Moneda y el Congreso, donde la iniciativa legal tuvo apoyo casi unánime, los acusaron de “atrincherarse”. Teixidó dice que los empresarios están enfrentando un cambio cultural que no todos entienden, y afirma que el estallido generó mucho miedo, pero que se aprendieron lecciones y cree que de a poco se están haciendo avances. La Mesa con Iván Weissman.

Sergio Arauz sobre Bukele: “Este es uno de los gobiernos más corruptos en la historia del país”

El editor del periódico salvadoreño El Faro —que mudó sus operaciones a Costa Rica por seguridad— analizó el momento que vive el país centroamericano bajo el gobierno de Nayib Bukele. Tras casi un año y medio de régimen de excepción, que mantiene suspendidos derechos constitucionales básicos, una de sus consecuencias es que el 1% de la población está encarcelada. Denuncia la violación sistemática de los derechos humanos y señala que el éxito de su gestión de seguridad —que tanto admiran en el exterior, incluyendo a Chile— se basa en los acuerdos con las pandillas y la corrupción. “Lo único que puedo decirles a quienes admiran a lo lejos a Bukele es: traten de ponerse en el lugar de una persona inocente que es detenida y no tiene derecho a garantías ni a un juicio justo”.

Verónica de Negri y negacionismo: “Si tuviéramos una política de DD.HH. no seguiría pasando esto”

A medio siglo del golpe de Estado, la búsqueda de verdad y justicia continúa siendo una realidad para cientos de casos donde se han vulnerado los derechos humanos. Entre ellos está Verónica, madre de Rodrigo Rojas de Negri, víctima del brutal “caso Quemados”, quien se ha convertido en una figura emblemática y representativa entre las mujeres que jugaron un papel fundamental en la denuncia y preservación de la historia durante la dictadura. Cientos de causas en Chile aún no han podido encontrar justicia.

¿Covid fugado de un laboratorio? Científicos chilenos debaten teoría

Recientemente, la British Medical Journal (BMJ) publicó un artículo donde se preguntaba si el virus del Covid pudo haber sido fruto de una fuga de un laboratorio en China. En el paper, llamado Did covid-19 come from a lab leak in China?, el autor Mun-Keat Looi analiza dicha posibilidad, que ya había sido planteada al comienzo de la pandemia. Ante ello, la doctora Florencia Tevy, genetista de la Universidad de Bologna e integrante de la Red de Investigadoras, señaló a El Mostrador que “todo es posible y una fuga no necesariamente es adrede“.