Artículos destacados 18082023

Diputados analizan cambio de gabinete y negociación de reformas

Los diputados Jaime Sáez (RD) y Jorge Guzmán (Evópoli) analizaron el reciente ajuste ministerial y las señales políticas -como la salida del exministro Giorgio Jackson- que dieron paso a la primera reunión entre el gobierno y Chile Vamos. El parlamentario oficialista se refirió a la pérdida de poder de Revolución Democrática y respondió a las críticas de la derecha tras la llegada de Nicolás Cataldo (PC) a la cartera de Educación. Por su parte, Guzmán señaló que más allá de los nombres, faltó mucha autocrítica y un cambio de prioridades, además de calificar como “desafiante hacia la oposición” el nombramiento del ahora ministro Cataldo. Revive un nuevo capítulo de La Semana Política.

Fidel Espinoza, la astilla del PS

En cosa de semanas, el senador socialista pasó de ser el más incómodo de los parlamentarios oficialistas para el Gobierno, a ser el militante más incómodo para su propio partido. Aún no se enfriaba el sillón que ocupaba el exministro Jackson en el gabinete del Presidente Boric, cuando Espinoza pidió la cabeza del ministro Carlos Montes (PS). A partir de ahí, todos los focos del mundo socialista se volcaron sobre él. Visto con distancia, parece un outsider, alguien ajeno a los vericuetos del poder, como no sea para fiscalizar. Sin embargo, la verdad es que no son pocos los cuestionamientos que existen dentro de su partido por sus vínculos al servicio del poder, por ejemplo, con la industria salmonera. ¿De qué lado está Fidel Espinoza?

Tensión en el Consejo Constitucional

Consejeros republicanos fueron acusados por expertas oficialistas de tener “cero respeto hacia las mujeres” y ser contradictorios en sus postulados sobre “la protección del que está por nacer, la maternidad” y “el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos”. Un reproche del consejero Antonio Barchiesi (REP) a la experta Leslie Sánchez (PL) por ir al baño, en la Comisión de Justicia, pese a sus 26 semanas de embarazo, generó otra controversia, así como también el fuerte encontrón entre el también consejero republicano Carlos Solar con la experta Antonia Rivas (Convergencia Social), cuando el primero trató de “nimio” el lenguaje inclusivo y recomendó cómo se debería enseñar a las hijas de la experta. Sube la temperatura en el debate por la nueva Constitución.

Triunfo de Milei “se explica por derechización que excede a la Argentina”

En medio de la frágil situación económica que enfrenta el vecino país, que ha sufrido una larga etapa de bajo crecimiento económico y una inflación anual de más del 100%, sumado a la deuda de 45.000 millones de dólares contraída con el FMI en 2018, la posibilidad de que Javier Milei asuma el poder, según el periodista y escritor Sebastián Lacunza, conllevaría a un escenario de ajustes y privatizaciones. A su juicio, este enfoque económico podría ser más drástico que el aplicado por el dictador Augusto Pinochet. Aunque su alianza con Macri podría brindarle apoyo, implementar estas medidas sería complicado y afectaría a muchos de sus seguidores. El exdirector del diario Buenos Aires Herald conversó con El Mostrador.

Manuel Suárez: “La revolución fintech está empujando la inclusión financiera”

El fundador de Synaptic –una de las empresas que está liderando la irrupción digital en la industria financiera– señala que la pandemia aceleró la revolución digital en la banca. Suárez destaca que la fintech está pisando fuerte en la industria con Boufin, una API que tiene entre sus clientes a Itaú, BCI, Tenpo, Caja Los Andes, y que ahora está apostando a Perú. El ingeniero por la Universidad de Chile agrega que el desafío en nuestro país es hacer más accesible una mayor variedad de productos financieros para la gente. Revive un nuevo capítulo de La Mesa.

Cineasta alemán y el exilio de niños chilenos en Alemania: “Lo vivieron distinto a los adultos”

“El exilio es algo muy universal. Lo que vivieron los hijos de los exiliados chilenos lo viven hoy millones de refugiados en el mundo. Los padres de los niños chilenos eran todos muy jóvenes cuando tuvieron que abandonar su país. Sus carreras acababan de empezar cuando tuvieron que dejarlo todo atrás. Sus hijos siempre estaban ahí, pero nunca en primer plano. En nuestra película, se les da voz propia, no como representantes de la oposición a Pinochet, sino como afectados indirectos”, señala Thomas Grimm. Su película documental será exhibida en el Goethe-Institut Chile el 20 de septiembre a las 20:00 horas en la Cineteca Nacional. “9/11 Santiago – Escape from Pinochet”.