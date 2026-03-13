Artículos destacados 13032026

Kast y Schoenstatt

La llegada de José Antonio Kast a la Presidencia instala por primera vez en el Gobierno a un miembro activo del movimiento Schoenstatt, organización católica marcada por redes de poder y denuncias de abusos, abriendo interrogantes sobre el cruce entre obediencia espiritual y decisiones de Estado. Todo lo que hay detrás de este episodio, aquí.

Audaz decreto

Advierten que el comisionado para la macrozona norte creado por el nuevo Mandatario carece de atribuciones legales y podría chocar con la institucionalidad vigente. Su poder –señalan– descansa más en una jerarquía de facto respaldada por el Presidente que en facultades formales. Los detalles y el contexto completo, aquí.

El asedio de la “Abuela”

Pamela Jiles busca generar un “hecho político” constante. A pesar de las críticas que la vinculan a la farándula o cuestionan su aporte legislativo, ella utiliza su validación en las urnas –siendo la primera mayoría nacional– para posicionarse en la oposición y usar las herramientas de la Cámara. Todos los detalles de esta historia, aquí.

Nicolás Grau en La Mesa

El extitular de Hacienda llegó a El Mostrador para su despedida final con micrófono abierto. Y lo hizo con una mezcla que no es fácil de conseguir en un ministro saliente: defensa cerrada de su gestión, tesis política de mediano plazo y una autocrítica que no suena a libreto. Revive un nuevo capítulo de La Mesa, aquí..

Choque eléctrico

La SEC formuló nuevos cargos contra el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico por su responsabilidad en el apagón de 2025. El conflicto escala luego de que el propio organismo denunciara al regulador ante Contraloría por supuestos incumplimientos en su labor de fiscalización. La trastienda completa de este episodio, aquí.