Artículos destacados 27032026

¿Estado quebrado?

El revuelo por el alza de las bencinas y los errores comunicacionales del Ejecutivo se dan en medio del llamado “copamiento de la agenda”, donde la Dirección de Comunicación y Contenidos es la encargada de construir los relatos y traducir la contingencia en clave política. El órgano fue creado por la administración del Presidente José Antonio Kast, bajo el liderazgo de Cristián Valenzuela. Lee el análisis completo aquí.

“El Estado claramente no está en quiebra”

En una semana marcada por el IPoM y el primer gran test económico para el Gobierno de Kast, la economista principal de Bci Francisca Pérez dejó varias definiciones que ayudan a ordenar el ruido. Su diagnóstico: Chile no está en crisis, pero sí más frágil, con inflación nuevamente tensionada y menor crecimiento. Revive un nuevo capítulo de La Mesa.

Los costos del “bencinazo”

Nunca antes Chile había enfrentado un alza de esta magnitud en los combustibles: hasta un 30% en las bencinas y un 60% en el diésel. Si quieres conocer los distintos elementos que están detrás y así poder formarte tú propia opinión, revive un nuevo capítulo de Punto por Punto con Paulina de Allende-Salazar.

Alto voltaje

En otro frente, y a propósito de alzas, el retiro de decretos que buscaban corregir distorsiones a una política pública, que derivó en un subsidio millonario actualmente capturado por fondos extranjeros, abre la puerta a un alza estructural en las cuentas de la luz, cuyo costo comenzará a recaer en los hogares desde 2027. Todos los detalles aquí.

Nacionalismo cristiano en EEUU

En el plano internacional, creyentes en dicha doctrina comparan la figura de Donald Trump con la del rey persa Ciro el Grande y creen que el ataque a Irán es parte de una misión encomendada por Dios. Pese a todo ello, especialistas señalan que el mandatario no es un hombre creyente. Conoce la historia completa.