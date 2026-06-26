Artículos destacados 26062026

La bala de plata que sepultó a Hermosilla

El acuerdo de Álvaro Jalaff con la Fiscalía marcó un quiebre definitivo con Luis Hermosilla. Tras reconocer el pago de $410 millones en sobornos, Jalaff entregó antecedentes que permitieron imputar a Hermosilla por cohecho. La decisión anticipa una dura contraofensiva de la defensa del abogado. Conoce los detalles del acuerdo y sus efectos.

Fuego cruzado en la derecha

A cien días del Gobierno de José Antonio Kast, las tensiones entre Chile Vamos y el Partido Republicano escalaron a un enfrentamiento abierto. Cruces públicos, recriminaciones y el adelantamiento de la carrera presidencial en RN evidencian una coalición lejos de la unidad que impulsa La Moneda. Revisa las claves del conflicto político.

La agenda laboral del Gobierno

El proyecto que regula los contratos por una cantidad determinada de horas reactivará su discusión este miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado, luego de que el Ejecutivo ingresara urgencia simple para acelerar la tramitación de una iniciativa que apunta a mayor adaptabilidad laboral. Lee el análisis de la nueva ofensiva laboral.

AC contra Grau

La aprobación por estrecho margen en la Cámara profundizó las grietas en la coalición oficialista, donde las denuncias de “matonaje político” y la falta de coordinación estratégica entre Republicanos y sus socios de Chile Vamos amenazan la convivencia interna y alertan sobre un posible efecto bumerán. Todos los escenarios de la acusación, aquí.

Agencias de viaje y niños haitianos

La controversia por irregularidades en la reunificación familiar de niños haitianos abrió un debate sobre tráfico de menores, pero sin respaldo judicial. Datos del Sernac, sin embargo, revelan otra cara del problema: decenas de agencias de viajes habrían lucrado con familias haitianas. Revisa la investigación completa.