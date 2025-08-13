Único alcalde de Acción Humanista renuncia al partido tras fracaso de lista única oficialista

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, anunció su renuncia a Acción Humanista (AH), convirtiéndose en la primera baja de la colectividad luego de que, junto a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), decidiera no integrar una lista parlamentaria única con el resto del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) de cara a las elecciones de noviembre.

Olmos, único jefe comunal electo de AH, explicó que su decisión se gestó la noche del jueves pasado, cuando informó a Tomás Hirsch y a otros militantes que “congelaba” su militancia. “En la práctica, es una renuncia. Hoy no formo parte de ese proyecto”, afirmó en declaraciones a La Tercera.

El quiebre en el oficialismo se concretó este martes, cuando el presidente de la FRVS, Jaime Mulet, llegó hasta la sede del Partido Socialista para comunicar personalmente que ambas colectividades abandonarían las negociaciones por una lista única, pese a los llamados de la candidata presidencial Jeannette Jara y del Presidente Gabriel Boric a mantener la unidad.

Según Olmos, el vocero del comando de Jeannette Jara para el mundo evangélico durante la primaria, su salida respondió a que anticipaba esta determinación: “Veía venir lo que pasó este martes. A pesar de decir que se estaban haciendo esfuerzos por construir una lista única, se estaban también haciendo esfuerzos muy significativos por construir otra lista, una segunda lista, con otros actores, lo que yo creo que es equivocado de forma y de fondo”.

Cabe mencionar que Mulet reiteró que no se busca perjudicar la candidatura presidencial oficialista. Olmos, por su parte, añadió en X: “Hay una ultraderecha fortalecida que solo puede enfrentarse con unidad del progresismo. Acudo al llamado y liderazgo de Jeannette Jara”.

La decisión de AH y el FRVS implica que el oficialismo más la DC competirán con una lista distinta, mientras estas dos colectividades impulsarán una segunda nómina, un escenario que, advierten en el bloque, podría dispersar votos y beneficiar a la oposición.