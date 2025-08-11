Insulza espera “batacazo” oficialista con lista única pero dice “que algunos piden demasiado”

El senador PS José Miguel Insulza, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública y exministro del Interior, expresó su optimismo respecto a la posibilidad de que el oficialismo logre una lista parlamentaria única, aunque reconoció que las negociaciones se han complicado.

“Hace dos días te habría dicho que está listo, pero hoy día te digo que las cosas están bastante complicadas”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, coincidiendo con Jaime Mulet (FRVS) en que las conversaciones están “congeladas”.

Ante las dificultades, recalcó: “Vamos a llegar a un acuerdo. Espero que demos el batacazo de tener una lista única”. Sin embargo, advirtió que “algunos están pidiendo demasiado. Esto es con sacrificio. Alguien tiene que hacer el sacrificio. Donde hay 300, donde hay que meter 600, no se puede meter 600”.

Señaló que hay partidos que “piden más de lo que quieren” y que, aunque “todo el mundo tiene derecho a eso”, las decisiones deben tomarse con realismo: “Tengo amigos, compañeros que me llaman para decirme por qué no me meten a mí en la lista. Bueno, porque alguien tiene que tomar las decisiones, pues por eso está la fuerza de la política”.

Sobre el estancamiento, sostuvo que se produce cuando “alguien se aparece diciendo, mire, yo aquí tengo que tener tres candidatos, yo tengo que poner a este o al otro” y defendió que “no es cierto esto de que el que tiene mantiene”. Planteó que lo ideal es que participen todos los partidos de la coalición, pero si alguno decide ir por fuera, “tiene perfecto derecho a hacerlo”.