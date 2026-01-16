El elástico de Kaiser: tras restarse del gabinete de Kast ahora anuncia una reconsideración
“Siempre hay espacio para cambiar de opinión cuando cambian las condiciones”. El diputado cuestionó la falta de una oferta formal y con poder político real, y dejó en claro que cualquier giro dependerá de que el Ejecutivo entrante modifique los términos de la negociación.
A solo dos días de que el Partido Nacional Libertario (PNL) anunciara que se restaba del próximo gobierno de José Antonio Kast, el portazo ya no suena tan definitivo. Su líder, Johannes Kaiser, abrió la puerta a reconsiderar la decisión, siempre y cuando —dice— cambien las condiciones de la negociación.
El giro no es menor. Tras comunicar oficialmente que el PNL no sería parte del Ejecutivo, argumentando que el “diseño político escogido” los dejaba sin capacidad real de incidencia, Kaiser pasó del rechazo frontal a un “hay espacio para cambiar de opinión”. Eso sí, con letra chica.
En entrevistas con EmolTV, Kaiser fue directo: lo que les ofrecieron —según su versión— no alcanza para sentarse a la mesa. “La respuesta fue que el ministro de Minería iba a ser Nacional Libertario y que el partido tendría una o dos subsecretarías, pero todavía no se sabía dónde. Sobre esa base no estamos dispuestos a conversar porque eso no es una oferta”, lanzó.
El reclamo apunta a algo más profundo que cargos puntuales: poder político real. “Si ustedes no nos quieren, díganlo. ¿Para qué hacer todo este escándalo?”, lanzó Kaiser, recordando que el PNL cuenta con ocho parlamentarios, una senadora y el 14% de los votos en la presidencial. Y remató con una advertencia que pesa: Kast ganó, sí, pero “ganó con nuestros votos también”.
Condiciones y ruido interno
La línea fue reforzada por el vicepresidente del partido y diputado electo Hans Marowski, quien aseguró que cualquier reevaluación pasa por una propuesta formal, completa y transparente, con todos los elementos sobre la mesa y en un marco de confianza. “Hasta ahora no ha existido ningún contacto en ese sentido”, afirmó, subrayando que el único canal válido es el presidente del partido.
En el trasfondo aparece un dato clave: Kast estaría revisando su gabinete y habría desistido, al menos por ahora, de nombrar a Guillermo Turner en Defensa, una cartera que interesa especialmente al PNL y que podría ser la llave para destrabar el conflicto.
No todos en el sector comparten la jugada libertaria. El diputado Cristián Labbé, en entrevista con La Tercera, marcó distancia y cuestionó el liderazgo de Kaiser. “Las decisiones tienen costo. Lo peor es ser irresoluto. La decisión correcta es estar del lado del Gobierno”, afirmó. Incluso fue más allá: “¿Me ofrecen Minería? Voy y soy el mejor ministro. ¿Me ofrecen barrer el patio de La Moneda? Lo barro. Esto es profesionalismo: de menos a más”.
Kast escucha
Desde el comando del Presidente electo, la vocera Mara Sedini bajó el tono y evitó cerrar la puerta. Consultada por las declaraciones de Kaiser, destacó que Kast tiene “una capacidad tremenda de escuchar” y que ha sido abierto a recibir planteamientos de partidos y grupos políticos. Eso sí, dejó claro que el mandatario electo mantiene lineamientos definidos respecto de los perfiles y cargos.
Por ahora, el escenario queda abierto. El PNL ya dijo que no, pero ahora dice que podría decir que sí. Todo depende de si Kast está dispuesto a reformular la oferta y cuánto poder esté dispuesto a ceder. Mientras tanto, Kaiser juega otra carta: estar fuera del gobierno, con libertad total para criticar, también puede ser —advierte— una palanca política nada despreciable.