Kast analiza posible “comisionado especial” para la Macrozona Norte

En el marco de la presentación de sus subsecretarios y delegados regionales, el Presidente electo, José Antonio Kast, anunció el sábado la evaluación de un “comisionado especial” para la Macrozona Norte, y adelantó nuevos aspectos del itinerario del lunes en el Palacio de La Moneda, informó emol.

En la instancia, el futuro Mandatario indicó que “nosotros tenemos muy claro que uno de los desafíos que tenemos es el Plan Escudo Seguro. Así lo hemos visto con la Ministra de Seguridad, lo hemos visto con el Ministro del Interior y hemos mirado en cómo generar la mejor articulación, tanto con las autoridades locales como son los gobernadores que tienen un rol muy importante en esto, también con algunos temas legislativos que tendremos que analizar”.

En esa línea, indicó que “no descartamos la figura de un comisionado especial para la Macrozona Norte que esté encargado de supervigilar lo que es el Plan Escudo Fronterizo en conjunto con la Ministra de Seguridad, con quien hemos tenido varias reuniones, varias experiencias también de poder observar situaciones en otros países”.

“En base a lo que hemos observado en otros países, en base a la realidad local, tomamos la decisión de que vamos a conformar lo que denominamos la Macrozona Norte con la posibilidad de tener un comisionado, que si bien no tiene atribuciones ejecutivas, sí puede ejercer un rol de coordinación con las tres delegaciones regionales y muy complementado con el trabajo que vamos a realizar desde Interior, desde Justicia, desde Defensa y desde Seguridad”, agregó.

Seguidamente, señaló que “vamos a hacer una innovación en lo que son los comités de trabajo que vamos a tener los días lunes. Vamos a partir con un comité de seguridad, seguiremos con un comité económico para el tema de inversiones y trabajo y seguiremos con el comité político. Por lo tanto hemos hecho los ajustes necesarios para un mejor desarrollo del trabajo que venimos planificando y mostrando ya hace varios meses”.