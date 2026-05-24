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Senadora Camila Flores anuncia investigación por filtración de demanda de divorcio PAÍS

Senadora Camila Flores anuncia investigación por filtración de demanda de divorcio

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La senadora Camila Flores informó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso investiga la filtración de antecedentes de la demanda de divorcio presentada por Percy Marín, exconsejero regional y padre de su hija.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La senadora Camila Flores informó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso investiga la filtración de antecedentes de la demanda de divorcio presentada por Percy Marín, exconsejero regional y padre de su hija. A través de un comunicado, la parlamentaria señaló que el Juzgado de Familia decretó la prohibición de divulgar datos de la causa. Flores, quien además enfrenta una investigación por presunto fraude al fisco, llamó a respetar las resoluciones judiciales y actuar con responsabilidad frente a la difusión de información privada.
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La senadora Camila Flores informó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya investiga la filtración de información de la demanda de divorcio presentada en su contra por Percy Marín, exconsejero regional de Valparaíso y padre de su hija en común.

A través de un comunicado, la parlamentaria —quien también es investigada por fraude al fisco— se refirió directamente a los fragmentos de la acción judicial que se viralizaron en redes sociales.

“Respecto de la demanda presentada por Percy Marín en mi contra, en mi calidad de ciudadana y no de senadora, informo que el Juzgado de Familia resolvió decretar la prohibición de divulgación de antecedentes, datos e información”, señaló la senadora.

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Flores asegura que “la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya se encuentra investigando la filtración de información vinculada a esta causa”. Y concluyó: “Por lo anterior, reitero el llamado a actuar con responsabilidad y respeto al cumplimiento de las resoluciones judiciales vigentes”.

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