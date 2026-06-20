Alcalde de Estación Central confirmó que otros 30 niños haitianos fueron encontrados

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, confirmó este sábado el hallazgo de otros 30 de los 64 niños haitianos “desaparecidos”, informó T13.

Los menores están en buenas condiciones y junto a sus familias, afirmó el edil.

En la mañana de este sábado se realizó un operativo por parte del personal municipal para seguir con el rastreo de los menores de edad que habrían ingresado al país a través del Programa de Reunificación Familiar.

Tras días de alarma por un eventual tráfico de menores, el propio Gobierno terminó admitiendo que los antecedentes apuntan a un “terrible desorden” administrativo, una tesis que ya estaba contenida en el preinforme de Contraloría y que deja en evidencia fallas del Estado y el manejo de la crisis, según El Mostrador.

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“Se ha encontrado a 30 de estos niños y niñas, en buenas condiciones; están escolarizados, se encuentran junto a sus padres”, dijo Muñoz.

“Ha sido tranquilizador encontrar a estos niños”, agregó. “Habíamos encontrado 7 (en la semana) y ahora son 30 adicionales”.

El alcalde Muñoz precisó que la cifra de niños seguirá actualizándose en las próximas horas, ya que siguen llegando los funcionarios con los reportes de la situación de los menores.