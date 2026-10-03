Hermosilla comenzó a “cantar”: reconoce pagos en efectivo desde La Moneda y apunta a Chadwick

Síntesis generada con OpenAI

Luis Hermosilla declaró ante la Fiscalía de Valparaíso que él y Samuel Donoso recibieron pagos en efectivo de alrededor de 100 UF mensuales cada uno por gestiones judiciales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Dijo que desconoce el origen del dinero y que no emitió boletas. Mencionó a Andrés Chadwick como una de las personas que pudo haberles informado de los pagos. También describió conversaciones con Donoso, Gabriel Zaliasnik y Héctor Mery sobre nombramientos judiciales, materia investigada por el Ministerio Público.

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