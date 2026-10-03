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Hermosilla comenzó a “cantar”: reconoce pagos en efectivo desde La Moneda y apunta a Chadwick
En una declaración ante la Fiscalía de Valparaíso, el abogado dijo que él y Samuel Donoso recibían cerca de 100UF mensuales cada uno por gestiones judiciales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Afirmó desconocer el origen del dinero y entregó antecedentes sobre nombramientos judiciales.
Síntesis generada con OpenAI
Luis Hermosilla declaró ante la Fiscalía de Valparaíso que él y Samuel Donoso recibieron pagos en efectivo de alrededor de 100 UF mensuales cada uno por gestiones judiciales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Dijo que desconoce el origen del dinero y que no emitió boletas. Mencionó a Andrés Chadwick como una de las personas que pudo haberles informado de los pagos. También describió conversaciones con Donoso, Gabriel Zaliasnik y Héctor Mery sobre nombramientos judiciales, materia investigada por el Ministerio Público.Desarrollado por El Mostrador
- Pagos en efectivo durante y después del segundo gobierno de Piñera: Luis Hermosilla declaró ante la Fiscalía de Valparaíso que él y Samuel Donoso recibían cerca de 100 UF mensuales por trabajos vinculados a causas judiciales, montos que habitualmente se acumulaban y eran entregados cada tres meses. Dijo que esos pagos eran distintos de sus honorarios como asesor jurídico del Ministerio del Interior, que no emitió boletas y que desconoce el origen de los fondos.
- Hermosilla atribuyó la decisión de los pagos a Sebastián Piñera: El abogado sostuvo que la determinación de remunerarlos habría provenido del entonces Presidente, aunque señaló que nunca habló directamente con Piñera sobre el asunto. Indicó que Andrés Chadwick o Benjamín Salas les comunicó la existencia de los pagos y situó las entregas entre fines de 2020 y, al menos, mediados de 2022.
- Gestiones judiciales y relación con Gabriel Zaliasnik: Hermosilla afirmó que Zaliasnik tenía mayor acceso que él a algunos ministros de cortes de apelaciones y de la Corte Suprema. Consultado por una solicitud de ayuda realizada por Zaliasnik en noviembre de 2022, vinculada a una causa revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago, reconoció conocer a una de las juezas de la sala, pero dijo no recordar si efectivamente habló con ella.
- Investigaciones por nombramientos y eventuales favores: Zaliasnik figura como imputado en otra causa de la Fiscalía de Valparaíso relacionada con gestiones en nombramientos judiciales. El y Hermosilla habrían impulsado cerca de diez designaciones y posteriormente solicitado favores a algunos jueces nombrados, hechos que continúan bajo investigación y no constituyen una conclusión judicial sobre su responsabilidad.
- Conversaciones recurrentes sobre candidatos a tribunales: Hermosilla declaró que discutía habitualmente nombres para cargos judiciales con Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y Héctor Mery, entonces jefe de la División Judicial del Gobierno. Señaló que existía especial interés en las cortes de Santiago, San Miguel y Valparaíso. Donoso y Hermosilla también figuran en una querella del Consejo de Defensa del Estado vinculada al nombramiento del exministro Antonio Ulloa.
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- Tanto la nota original como esta describen o contienen elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los mencionados como imputados como culpables, o los hechos como fehacientes sino plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.
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