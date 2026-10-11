“Está desafiando a la autoridad”: Carmona respalda declarar persona non grata a Brandon Judd

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, respaldó la iniciativa de 14 diputados de oposición que solicitaron a Cancillería declarar persona non grata al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, debido a sus recientes declaraciones sobre el Estrecho de Magallanes, la soberanía chilena en la Antártica y el estallido social de 2019.

En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, el dirigente sostuvo que el diplomático ha sobrepasado los límites de su función y cuestionó la forma en que se ha relacionado con las autoridades del país.

Carmona acusó al representante estadounidense de haber “superado la barrera del sonido en todo lo que es sentido de proporción para relacionarse”. En esa misma línea, según recoge Emol, el dirigente agregó que “pisa como elefante en una cristalería, no tengo ninguna duda”.

El timonel comunista sostuvo que la conducta de Judd se aparta del comportamiento esperado de un representante diplomático, cuyo trabajo, señaló, exige cautela y gestiones que no necesariamente deben realizarse públicamente. “Él está desafiando reiteradamente a la autoridad establecida dentro del país”, afirmó, aludiendo al gobierno del presidente José Antonio Kast.

Para Carmona, las intervenciones del embajador podrían alimentar interpretaciones equivocadas y generar consecuencias que trasciendan la controversia diplomática. “Está jugando un territorio que no es de él, estamos lejos de Estados Unidos”, advirtió, agregando que la conflictividad que se genere podría tener repercusiones para los pueblos chileno y argentino.

El dirigente defendió que el Estado adopte una respuesta firme, sin que ello implique deteriorar las relaciones entre ambos países. A su juicio, retirar la confianza al diplomático mediante los mecanismos correspondientes constituye una herramienta legítima de la diplomacia.

Consultado sobre la posibilidad de comenzar con una nota de protesta, Carmona dijo esperar que esa medida tenga consecuencias, pero insistió en que el debate ya está instalado. También cuestionó que la controversia responda a una iniciativa individual del embajador y no necesariamente a instrucciones de su gobierno.

“Para que este señor tome debida proporción de que no somos protectorados y no estamos obligados a orientarnos por las conclusiones que él saque. Somos un país soberano”, planteó.

Respecto de los eventuales costos políticos de una respuesta chilena frente a Washington, el presidente del PC aseguró que no busca afectar la relación bilateral. Sin embargo, calificó las actuaciones de Judd como una provocación y las vinculó con “la expresión de una política imperial”.

En su opinión, el principal riesgo para Chile sería renunciar a ejercer una posición crítica ante posibles represalias. “El costo sería subordinarse. El costo sería omitirse en un juicio crítico y en ese sentido nuestra soberanía”, sostuvo, aunque reconoció que el país debe encontrar un punto de equilibrio.

Eventual candidatura de Bachelet

En la misma entrevista, el líder comunista abordó las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet, quien dejó abierta la posibilidad de competir por tercera vez por la Presidencia. Carmona destacó que la exmandataria tiene “la más alta valoración” dentro de la izquierda y confirmó que este jueves participará en una reunión para conocer directamente los alcances de su propuesta.

El dirigente evitó anticipar una posición antes de conocer los detalles y sostuvo que sacar conclusiones prematuras podría debilitar un proceso que, a su juicio, debe construirse gradualmente para alcanzar solidez.

“Como partido creemos que primero están los liderazgos y después los proyectos. Siempre hemos dicho, primero un programa, primero un proyecto, y de eso no hemos hablado”, señaló.