Código promocional Stake Chile STVIP: cómo conseguir un 200% extra hasta USD 2.000

El código promocional Stake te permite acceder a uno de los bonos de bienvenida más altos del mercado. Y la oferta no termina ahí: Stake mantiene promociones recurrentes como su sorteo semanal de USD 75.000, una carrera diaria de USD 100.000 y un Club VIP con recompensas para los usuarios más activos.

¿Cuál es el código promocional Stake?

El código promocional Stake es STVIP y está pensado para nuevos usuarios que quieran acceder a la oferta de bienvenida asociada al registro. No todas las promociones de Stake dependen de este código: el sorteo semanal, la carrera diaria o algunas ventajas del Club VIP forman parte de la actividad habitual de la plataforma.

Por eso, si tu objetivo es reclamar el bono inicial, debes distinguirlo del resto de incentivos disponibles. En PrensaFútbol también puedes consultar las condiciones específicas del código Stake antes de crear tu cuenta.

¿Qué obtienes con el código promocional Stake?

El código promocional Stake STVIP permite acceder al bono de bienvenida, pero no es necesario para participar en todas las promociones de la plataforma.

Oferta Detalle Código Bono de bienvenida 200% hasta USD 2.000 , depósito mínimo de USD 10, rollover x40 y 60 días STVIP Sorteo semanal USD 75.000 entre 15 ganadores; 1 entrada por cada USD 1.000 apostados Jugar ahora Carrera diaria USD 100.000 diarios repartidos entre los 5.000 mejores participantes Jugar ahora Club VIP Desde Bronce con USD 10.000 apostados ; rakeback, bonos semanales y mensuales, y recompensas exclusivas por subir de nivel Jugar ahora

El Stake código promocional está vinculado, por tanto, a la oferta inicial; las demás recompensas dependen de tu actividad dentro de la plataforma.

Bono de bienvenida Stake: 200% hasta USD 2.000

El Stake bono de bienvenida ofrece un 200% sobre el primer depósito, con un máximo de USD 2.000. Para acceder a la promoción debes haber utilizado el código promocional Stake durante el registro y cumplir estas condiciones:

Depósito mínimo: USD 10.

Bono máximo: USD 2.000.

Rollover: x40.

Plazo para cumplirlo: 60 días.

Verificación: KYC de nivel 2.

Activación: después de depositar, debes contactar con el soporte de Stake.

Acreditación: puede tardar entre 24 y 48 horas.

Uso: apuestas deportivas y juegos de casino.

Para verlo con una cifra más cercana, si realizas un primer depósito de $50.000 CLP, el 200% del código Stake Chile equivale a $100.000 CLP adicionales en bono.

Este saldo promocional asociado al código Stake no puede retirarse directamente: antes tendrás que completar los requisitos de apuesta necesarios para la liberación.

Sorteos, carrera diaria y Stake Originals

Más allá del código, Stake Chile mantiene promociones recurrentes para quienes siguen jugando después del registro:

Sorteo semanal: reparte USD 75.000 entre 15 ganadores . Recibes una entrada por cada USD 1.000 apostados en deportes o casino.

Carrera diaria: distribuye USD 100.000 cada día entre los 5.000 mejores puestos de la clasificación.

Stake Originals: la sección reúne juegos propios como Dice, Mines, Blackjack, Plinko, Limbo, Keno, Crash, Chicken, Hilo o Roulette, entre otros, con resultados verificables mediante su sistema provably fair.

A esto se suma el Club VIP, que desde el nivel Bronce incorpora rakeback y bonos semanales y mensuales. Todo ello lo hace formar parte de la lista de mejores casas de apuestas online en Chile, y no precisamente como un nombre más. Si te interesa sobre todo el casino, revisa también los mejores casinos online en Chile.

Cómo usar STVIP al crear tu cuenta de Stake

El código de bono Stake debe introducirse durante el registro. Si quieres acceder a la promoción asociada, estos son los pasos:

Entra en Stake y pulsa «Registrarse» . Introduce tu correo electrónico, nombre de usuario y contraseña. Escribe STVIP



en el campo destinado al código promocional. Acepta los términos y condiciones y completa el registro. Realiza la verificación KYC de nivel 2 con la documentación solicitada. Haz un primer depósito válido de al menos USD 10 o su equivalente . Contacta con el soporte de Stake para solicitar el bono. Espera a que la promoción quede acreditada antes de empezar a utilizarla.

El código promocional Stake está vinculado al registro, por lo que no debes esperar al momento del depósito para introducirlo.

Pagos en Stake Chile: depósitos en CLP y criptomonedas

Stake permite operar directamente en pesos chilenos, aunque para utilizar la moneda local debes completar el KYC de nivel 2. Además, tu nombre o número de teléfono deben coincidir con los datos registrados en la cuenta bancaria o servicio de pago que utilices.

Método Mínimo Máximo Comisión Tiempo AstroPay $5.000 CLP $5.000.000 CLP 0% Instantáneo Transferencia bancaria $10.000 CLP $10.000.000 CLP 1% 1-2 días Google Pay $5.000 CLP $2.000.000 CLP 0% Instantáneo Apple Pay $5.000 CLP $2.000.000 CLP 0% Instantáneo Visa $5.000 CLP $1.000.000 CLP 2% Instantáneo Mastercard $5.000 CLP $1.000.000 CLP 2% Instantáneo

Para depositar, entra en «Monedero» > «Depositar» y selecciona una de las opciones disponibles para tu cuenta. La mayoría de los ingresos en CLP se procesan en pocos minutos.

Si prefieres usar Stake con criptomonedas, también puedes depositar activos como BTC, ETH, USDT, SOL, DOGE, LTC o TRX, entre otros. Stake permite además comprar cripto mediante servicios como MoonPay o Swapped antes de enviarla al monedero.

Cómo se compara Stake con otros bonos de Chile

Un bono grande no siempre significa que sea más fácil de aprovechar. Stake ofrece una cifra elevada digna de las mejores casas de apuestas, pero también exige un rollover x40, por lo que merece la pena compararlo con otras alternativas como las del código promocional Novibet o el 1win:

Operador Oferta de bienvenida Qué la diferencia Stake 200% hasta USD 2.000 Importe alto, pero un rollover x40 Betano $200.000 CLP extras + $20.000 en freebet + $5.000 CLP sin depósito tras verificar el correo Bono sin depósito Betano 1win Hasta 500% con fiat / 600% con cripto + 500 giros gratis Reparte la promoción entre cuatro depósitos Novibet Deportes: 100% hasta $100.000 CLP + $10.000 en apuesta gratis Bono más pequeño, pero muy sencillo de liberar

La promoción de código para Betano y la oferta de 1win presentan estructuras bastante distintas a la de Stake. Similar a esta última está la promoción de bienvenida de Jugabet, que además presenta una oferta muy enfocada en el deporte chileno.

Stake en el celular: cómo instalar su PWA

Stake no tiene una aplicación nativa para Android o iOS: utiliza una Progressive Web App (PWA) que funciona como acceso directo desde la pantalla de inicio:

En iPhone debes abrir Stake en Safari y seleccionar «Agregar a pantalla de inicio» ;

en Android, utiliza «Instalar app» desde el menú del navegador.

Así puedes acceder a deportes, juegos de casino, promociones, gestión de saldo o Club VIP con una experiencia adaptada al celular.

Si prefieres comparar otras plataformas, puedes consultar nuestra selección de las mejores apps de apuestas, donde encontrarás alternativas para apostar desde el celular en Chile y conocer sus principales funciones.

Otra alternativa es bet365, que permite seguir partidos en vivo, consultar cuotas y gestionar apuestas deportivas desde el celular. Si buscas opciones de apuestas distintas a Stake, puedes revisar el código promocional bet365 Chile para conocer su oferta de bienvenida y las condiciones de activación.

¿Stake es confiable? Licencia, seguridad y situación en Chile

Si te preguntas si Stake es confiable, la plataforma pertenece a Medium Rare N.V., compañía registrada en Curazao con el número 145353. Su licencia OGL/2024/1451/0918, concedida por la Curaçao Gaming Authority el 9 de junio de 2025, figura actualmente como activa y reconoce stake.com como dominio certificado.

Stake incorpora además verificación de identidad (KYC) y autenticación en dos pasos para reforzar la seguridad de la cuenta.

La licencia internacional no equivale, sin embargo, a una autorización específica en Chile. El marco local todavía no autoriza plenamente las apuestas online, mientras el Boletín 14.838-03 continúa en segundo trámite constitucional. Si quieres compararla con otros operadores, revisa este listado de las mejores casas de apuestas de Chile.

Juego responsable en Stake

Stake permite establecer límites de pérdidas y de apuestas por día, semana o mes. También puedes utilizar «Pausa en el Juego» durante 1 día, 1 semana o 1 mes, o solicitar la autoexclusión si necesitas detener completamente la actividad.

No intentes recuperar lo perdido aumentando tus apuestas ni utilices dinero destinado a otros gastos. Si pierdes el control, detente y busca ayuda especializada. Solo para mayores de 18 años.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Stake

¿Cuál es el código promocional Stake?

El código promocional Stake es STVIP. Debes introducirlo durante el registro para asociar tu cuenta a la promoción de bienvenida.

¿Existe un Stake código sin depósito?

No para esta oferta. La promoción verificada exige un primer depósito mínimo de USD 10.

¿Cuánto ofrece el bono de bienvenida?

El bono añade un 200% al primer depósito, con un máximo promocional de USD 2.000.

¿Qué rollover tiene la promoción para nuevos jugadores?

Debes completar un rollover x40 dentro de un plazo máximo de 60 días.

¿Tengo que verificar mi cuenta en Stake?

Sí. Stake exige completar el KYC de nivel 2 para acceder a esta promoción y utilizar determinadas funciones de pago y retiro.