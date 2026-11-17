El código promocional Micasino te permite duplicar tu primer depósito en el casino con un bono de hasta $375.000 CLP. Si prefieres las apuestas deportivas, también puedes elegir una oferta de bienvenida independiente del 100% hasta $140.000 CLP.

Código promocional Micasino: ¿cuál es y qué bono puedes elegir al registrarte?

El código promocional Micasino es WINMAXCL y está pensado para nuevos usuarios. Al crear tu cuenta puedes elegir entre dos promociones de bienvenida: una para casino y otra específica para apuestas deportivas.

La elección importa porque ambos bonos funcionan de forma independiente y no puedes mantener varias promociones activas al mismo tiempo.

¿Qué ofrece el código promocional Micasino además del bono inicial?

El código promocional Micasino permite acceder a uno de sus bonos para nuevos usuarios, pero la plataforma cuenta también con otras promociones que funcionan de forma independiente, como los giros gratis, el cashback o el programa de referidos.

Oferta Detalle Código Bono de bienvenida de casino 100% hasta $375.000 CLP, mínimo $1.000, x35 y 10 días WINMAXCL Bono de bienvenida de deportes 100% hasta $140.000 CLP, mínimo $1.000, x7 y 30 días WINMAXCL Giros gratis Campañas puntuales; cantidad, juegos y rollover dependientes de cada promoción Revisar Invita amigos Recibes el 150% del primer depósito válido de tu referido y tu amigo obtiene un 100% adicional Código de referido Cashback Devolución sobre pérdidas netas para usuarios invitados, con rollover x1 Invitación

El Micasino código promocional está vinculado a la oferta inicial elegida; el resto de promociones utiliza sus propios requisitos de acceso.

Conviene distinguir entre un bono por registrarse y uno que exige realizar un depósito. En MiCasino, las promociones de bienvenida descritas en esta guía requieren una primera recarga, por lo que no debes confundirlas con las ofertas que entregan saldo promocional sin ingresar depositar.

Bono Micasino para casino: 100% hasta $375.000 CLP

El Micasino bono casino duplica el primer depósito de los nuevos usuarios hasta un máximo de $375.000 CLP. Puedes reclamarlo desde un ingreso de solo $1.000 CLP, aunque antes de activarlo merece la pena revisar bien sus requisitos:

Bono: 100% sobre el primer depósito.

Máximo: $375.000 CLP.

Depósito mínimo: $1.000 CLP.

Rollover: x35 sobre el depósito más el bono recibido.

Plazo: 10 días.

Apuesta máxima: $45.000 CLP mientras completas el rollover.

Máximo convertible a saldo real: $470.000 CLP.

Retiros: no están disponibles mientras el rollover siga pendiente.

El bono tampoco puede utilizarse en casinos en vivo ni en modalidades de blackjack, ruleta, baccarat, crash o póker incluidas entre las exclusiones de la promoción.

Para entender mejor el requisito de apuesta, imagina que depositas $50.000 CLP. Micasino añade otros $50.000 CLP, por lo que el cálculo se realiza sobre $100.000 CLP:

$100.000x35 = $3.500.000 CLP de volumen de apuesta.

Además, solo puedes mantener una bonificación activa a la vez, así que activar otra promoción antes de terminar esta puede hacerte perder el bono y el progreso acumulado.

El importe máximo no debería ser el único criterio para elegir una promoción. También importa cuánto tienes que apostar para liberar el saldo, cuántos días dispones y qué juegos cuentan para completar el requisito. Si quieres poner estas condiciones en perspectiva, puedes comparar otros bonos de bienvenida disponibles en plataformas que aceptan usuarios de Chile.

Giros gratis de Micasino: cómo funcionan las campañas

Las promociones de Micasino giros gratis funcionan de manera independiente del bono de bienvenida y no ofrecen una cantidad fija común a todas las campañas. Cada oferta especifica el número de giros, su valor y el slot en el que puedes utilizarlos.

Para acceder necesitas haber realizado al menos un depósito real verificado y, salvo campañas de reactivación, mantener actividad previa. Los giros caducan en el plazo indicado, siempre dentro de un máximo de 7 días. Las ganancias tienen el rollover de cada promoción y permiten convertir como máximo $90.000 CLP en saldo real. Tampoco puedes tener otra bonificación activa.

Bono de bienvenida Micasino para apuestas deportivas

El Micasino bono deportes también duplica el primer depósito, aunque establece un máximo inferior al del casino: 100% hasta $140.000 CLP. Sus principales condiciones son:

Depósito mínimo: $1.000 CLP.

Rollover: x7 sobre depósito + bono.

Plazo: 30 días.

Cuota mínima válida: 1,50.

Apuesta máxima: $45.000 CLP.

Máximo convertible a saldo real: $410.000 CLP.

Apuestas válidas: solo una por evento; en combinadas, todas las selecciones deben cumplir la cuota mínima.

No cuentan para el rollover las apuestas en vivo, eventos virtuales, cashout ni determinados mercados complejos.

Veámoslo con un ejemplo, con un depósito de $50.000 CLP recibes otros $50.000 de bono. El requisito se calcula sobre $100.000:

$100.000x7 = $700.000 CLP en apuestas válidas.

Además del código promocional Micasino, la sección deportiva mantiene promociones independientes como el pago anticipado en determinados partidos, que puede liquidar una apuesta 1X2 como ganadora cuando tu equipo alcanza dos goles de ventaja.

Referidos y cashback: otras promociones de Micasino

El programa Micasino referido utiliza un código personal distinto. Sus condiciones principales son:

Bono para quien refiere: 150% del primer depósito válido de su amigo.

Bono para el nuevo usuario: 100% adicional.

Depósito mínimo del referido: $9.000 CLP.

Bono máximo para quien refiere: $135.000 CLP.

Máximo convertible a saldo real: $180.000 CLP.

Rollover: x21.

Plazo: 30 días.

Uso: exclusivamente en apuestas deportivas.

El cashback funciona de forma independiente y solo está disponible para usuarios invitados a campañas concretas:

Cálculo: sobre las pérdidas netas del período promocional.

Porcentaje: varía según la campaña.

Rollover: x1.

Acceso: mediante invitación por correo o notificación oficial.

Deportes válidos: apuestas prepartido en las disciplinas admitidas.

Cuota mínima: 1,30 cuando la promoción la exige.

Cómo activar WINMAXCL y elegir tu bono en Micasino

Para utilizar el Mi Casino código promocional WINMAXCL, debes introducirlo durante el registro y después escoger qué bono de bienvenida quieres activar. El proceso es este:

Ingresa al sitio de MiCasino Pulsa «Registrarse» . Introduce tu correo electrónico. Elige un alias de usuario. Crea una contraseña. Escribe WINMAXCL en «Código promocional»



Completa «¿Dónde nos conociste?» si corresponde. Acepta los términos y condiciones y la política de privacidad. Termina de completar los datos de tu perfil. Elige el bono de bienvenida de casino o deportes . Realiza un primer depósito válido de al menos $1.000 CLP . Entra en la sección de bonos y reclama la promoción elegida.

El código promocional Micasino queda asociado a la oferta seleccionada. Los bonos de bienvenida de casino y deportes no se acumulan, así que revisa bien cuál quieres activar antes de reclamarlo.

Juegos de casino en Micasino: slots, mesas y casino en vivo

El catálogo de Micasino Chile es uno de los mejores operadores online chilenos y está dividido en varias categorías, por lo que puedes filtrar los juegos según el formato que prefieras. Entre las opciones visibles en la plataforma se encuentran:

Slots: desde tragamonedas clásicas hasta títulos con jackpots.

Juegos de mesa: blackjack, baccarat y ruleta.

Juegos rápidos: crash, keno, instant games y scratch.

Casino en vivo: mesas con crupieres y distintas variantes de ruleta, blackjack y baccarat.

Otros formatos: jackpot, juegos originales y distintas modalidades de póker.

La oferta reúne proveedores típicos como Pragmatic Play, Playtech, Evolution, Microgaming, Play’n GO, Quickspin, Relax Gaming, Push Gaming, IGT, Konami, Greentube, Betsoft o Evoplay, entre otros.

MiCasino también separa parte de su catálogo en accesos específicos para Casino en Vivo Pragmatic, Evolution y Playtech, lo que facilita localizar las mesas de cada desarrollador.

Eso sí, tener un juego disponible en el catálogo no significa que puedas utilizar en él el bono de bienvenida: el código promocional Micasino tiene exclusiones, entre ellas el casino en vivo y determinadas modalidades indicadas en sus T&C. Si te interesan principalmente las tragamonedas o las mesas en vivo, también vale la pena comparar el catálogo, los proveedores y las restricciones de los bonos con los de otros casinos online. Así podrás distinguir entre los juegos disponibles para apostar con saldo real y aquellos que permiten utilizar una promoción de bienvenida.

Micasino frente a otros bonos disponibles en Chile

Entre las casas de apuestas puedes encontrar ofertas muy distintas a la de Micasino:

Operador Oferta de bienvenida Qué la diferencia Micasino 100% hasta $375.000 CLP Rollover x35 sobre depósito + bono Betinia Casino hasta 375% hasta $3.500.000 Importe descomunal Jugabet Casino hasta 275% / $1.500.000 CLP + 375 giros Mejor en cuanto a giros gratis bet365 100% hasta USD 30 en créditos de apuesta Enfoque principalmente deportivo

El código promocional Micasino ofrece un bono más centrado en casino que bet365, mientras que 1xBet y Jugabet destacan por combinar importes superiores con giros adicionales. Si buscas una promoción con un máximo más alto, puedes revisar las condiciones del código Betinia Chile. Por su parte, el código Jugabet puede interesarte si prefieres una bienvenida que combine bonos sin depósito o con giros gratis. En ambos casos, conviene comparar el rollover y los juegos admitidos antes de elegir.

Betano también merece una comparación si te interesan más las apuestas deportivas que los juegos de casino. A diferencia del bono de Micasino, que permite elegir entre casino y deportes, esta alternativa tiene sus propias promociones y condiciones de activación. En PrensaFútbol puedes consultar la guía del código BETPRENSA de Betano, donde se explica cómo utilizarlo y qué debes revisar antes de reclamar la oferta disponible en Chile.

Métodos de pago de Micasino en Chile

Micasino permite realizar depósitos en pesos chilenos mediante distintas opciones locales y bancarias. Entre los métodos visibles en el cajero se encuentran:

Tipo Opciones disponibles Tarjetas Visa y Mastercard mediante WebPay Billetera MACH Transferencias Transferencia bancaria y banca en línea Pagos locales WebPay, RedCompra y opciones bancarias Efectivo Disponible en determinadas opciones del cajero

En varios métodos aparece un depósito mínimo de $3.000 CLP, aunque los límites pueden variar según la opción elegida. Algunos pagos también pueden tardar hasta 30 minutos en procesarse.

Micasino admite además criptomonedas como BTC, ETH, USDT, DOGE y LTC, que pueden enviarse directamente a la dirección de billetera indicada por la plataforma.

Micasino desde el celular: acceso móvil y aplicación

Micasino no cuenta con una aplicación móvil nativa para Android o iOS. Para jugar desde el celular debes acceder directamente a su sitio web mediante navegadores como Chrome o Safari.

La versión móvil permite utilizar las principales funciones de la plataforma, como el casino, las apuestas deportivas, las promociones, los depósitos y la gestión de la cuenta, sin necesidad de descargar ningún archivo o aplicación.

Aunque MiCasino funciona directamente desde el navegador, hay jugadores que prefieren tener una aplicación instalada para acceder más rápido a sus apuestas. Si ese es tu caso, puedes consultar nuestra comparativa de las mejores apps de apuestas, donde analizamos distintas alternativas para apostar desde el celular en Chile, sus funciones y la experiencia de uso.

¿Micasino es confiable? Licencia y situación del dominio en Chile

Si te preguntas si Micasino es confiable, el operador pertenece a MiC Group Entertainment N.V., sociedad registrada en Curazao con el número 160504. Micasino cuenta con la licencia OGL/2024/1580/0801 de la Curaçao Gaming Authority, concedida el 14 de julio de 2025 y actualmente activa para micasino.com.

Esta licencia internacional no equivale a una autorización plena en Chile. Además, micasino.com fue uno de los dominios incluidos en la orden de bloqueo derivada del fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2023; la documentación consultada no menciona específicamente micasinodeportes.com.

El Boletín 14.838-03 continúa mientras tanto en segundo trámite constitucional, mientras el marco regulatorio chileno para las apuestas online continúa en tramitación. Puedes comparar Micasino con otros operadores en este ranking actualizado.

Juego responsable en Micasino

Micasino permite solicitar períodos de pausa de 24 horas, 7 días, 1 mes o 3 meses, además de autoexclusiones de 1, 3, 5 o 10 años, o permanentes. Los límites de depósito se gestionan actualmente mediante atención al cliente.

No intentes recuperar lo perdido aumentando tus apuestas ni utilices dinero destinado a otros gastos. Si detectas pérdida de control, detén la actividad y solicita ayuda especializada. Solo para mayores de 18 años.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Micasino

¿Cuál es el código promocional Micasino?

El código promocional Micasino es WINMAXCL y debes introducirlo durante el registro para acceder a la oferta asociada.

¿Cuánto ofrece el bono de casino?

El bono de bienvenida de casino ofrece un 100% hasta $375.000 CLP, con un depósito mínimo de $1.000 CLP.

¿El bono de bienvenida incluye 15 giros gratis?

No de forma fija. La cantidad de giros, su valor, el juego disponible y el rollover dependen de cada campaña específica.

¿Puedo activar el bono de casino y el deportivo?

No al mismo tiempo. Debes elegir una promoción y no puedes mantener varias bonificaciones activas simultáneamente.

¿Cuál es el bono deportivo Micasino?

Ofrece un 100% hasta $140.000 CLP, con rollover x7 y un plazo de 30 días.