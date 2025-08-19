Colo Colo sin DT: Blanco y Negro confirma salida de Jorge Almirón con millonaria indemnización

El ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo llegó a su fin. Tras una temporada 2025 marcada por resultados adversos, el directorio de Blanco y Negro aprobó este martes en la Casa Alba del Estadio Monumental la salida del entrenador argentino.

El acuerdo incluye una indemnización de un millón de dólares, cerrando así un vínculo que originalmente se extendía hasta diciembre de 2027, según informó Radio Cooperativa.

Almirón, quien llegó al club en enero de 2024, vivió un primer año exitoso: logró el título local, ganó la Supercopa y llevó al equipo hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la historia cambió en 2025. La eliminación temprana de Colo Colo en Copa Chile y Copa Libertadores desató una crisis que puso en jaque su continuidad, aunque el acuerdo económico para su salida se demoró varios meses.

El sábado 16 de agosto, el Monumental fue testigo del último partido dirigido por Almirón: una dura goleada por 1-4 ante Universidad Católica que selló la etapa del entrenador en el club. Tras el encuentro, Almirón reconoció la necesidad de dialogar con el presidente Aníbal Mosa para “descomprimir” la situación, dejando entrever que la tensión interna fue un factor clave en su partida.

En total, el argentino dirigió 83 partidos, con un registro de 39 victorias, 23 empates y 21 derrotas, dejando un legado de éxitos iniciales pero una convulsa segunda temporada. Para los próximos compromisos, la conducción del equipo quedará en manos de la dupla interina formada por los históricos Luis Pérez y Hugo González, quienes enfrentarán a Palestino y Universidad de Chile.