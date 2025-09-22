The Color Run 2025: revisa la fecha, dónde comprar las entradas y cómo llegar este año

The Color Run no es simplemente una corrida, “¡es una experiencia única!” Se trata de un evento pensado para disfrutar con música en vivo, concursos, un portal de espuma y estaciones de colores a lo largo del recorrido, acompañado de fotógrafos capturando los mejores momentos y obsequios en cada stand de las marcas auspiciadoras.

La actividad está diseñada para todo público, sin importar la edad ni la condición física, ya que el objetivo principal no es competir, sino divertirse. Los niños menores de 1.20 metros ingresan gratis, convirtiéndose en una alternativa ideal para compartir con familia y amigos.

Fecha, lugar y entradas de The Color Run

La nueva edición de The Color Run Santiago se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre desde las 8:30 AM en Ciudad Empresarial. Se espera la participación de miles de personas en una jornada llena de música, polvos de colores, espuma y sorpresas. La preventa exclusiva para clientes Falabella tiene un valor de $15.000 con cupos limitados, mientras que la venta general varía entre $17.000 y $20.000, disponible a través de Passline.

Kit oficial

Las entradas incluyen un kit oficial que contiene morral, polera, sachet de polvos de colores y pulsera de acceso. El Kit General también incluye medalla. Próximamente se informará sobre los puntos de retiro.

Al concluir la carrera, los asistentes podrán disfrutar de una gran fiesta con música, activaciones de marca y una explosión de colores que quedará registrada en recuerdos y celulares por igual.

Cómo llegar a The Color Run 2025

Ciudad Empresarial se encuentra en Av. del Parque 4951, Huechuraba, Región Metropolitana. En automóvil, los accesos son:

Av. del Parque – desde La Pirámide, Túnel San Cristóbal y Rinconada El Salto.

Av. El Salto – desde La Pirámide, Túnel San Cristóbal y Vespucio Norte.

Av. Santa Clara – desde Av. Recoleta y El Salto.

En transporte público, varias líneas de micros y Metro de Santiago pasan por Ciudad Empresarial.