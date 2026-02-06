Fecha 2 de la Liga de Primera 2026 tiene programación confirmada

Entre el viernes 6 y el lunes 9 de febrero se disputará la segunda jornada de la Liga de Primera Mercado Libre 2026, instancia en la que ya están confirmados los cruces, estadios y horarios para los compromisos que protagonizarán los 16 clubes de la división de honor del fútbol chileno. La fecha será transmitida de manera íntegra por TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

La jornada de comenzará el viernes con el duelo entre Audax Italiano y Universidad de Concepción, programado para las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. El sábado continuará la acción con tres encuentros: Coquimbo Unido enfrentará a Palestino al mediodía en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso; O’Higgins recibirá a Deportes La Serena a las 18:00 horas en El Teniente; y Colo Colo cerrará la jornada sabatina ante Everton a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

El domingo se disputarán otros tres compromisos. Huachipato será local ante Universidad de Chile al mediodía en el CAP de Talcahuano. Más tarde, Ñublense jugará frente a Deportes Limache a las 18:00 horas en el Nelson Oyarzún, mientras que Universidad Católica enfrentará a Deportes Concepción a las 20:30 horas en el Claro Arena.

La fecha se cerrará el lunes 9 de febrero con el partido entre Unión La Calera y Cobresal, programado para las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.