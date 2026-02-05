Universidad de Chile presenta querellas contra 13 hinchas tras incidentes en el Estadio Nacional

Universidad de Chile interpuso querellas individualizadas contra 13 personas —nueve adultos y cuatro menores de edad— por su eventual participación en hechos de violencia registrados la noche del viernes 30 de enero durante el partido ante Audax Italiano en el Estadio Nacional. Con esta acción, el club eleva a 25 el total de sujetos identificados y sancionados con derecho de admisión tras los incidentes ocurridos en el recinto deportivo.

La institución informó que las acciones judiciales se sustentan en los resultados obtenidos a través del sistema de reconocimiento facial, además del análisis de registros audiovisuales captados durante el evento. Estos antecedentes fueron puestos a disposición de la autoridad en cumplimiento de las obligaciones de seguridad exigidas a los organizadores de espectáculos de fútbol profesional, conforme a la Ley N° 19.327 y su reglamento, que establecen el uso de cámaras de seguridad, control de acceso e identidad y sistemas de grabación.

Según detalló el club, las querellas buscan acreditar la participación de los imputados en delitos cometidos en la galería sur del estadio. En ese contexto, Universidad de Chile solicitó a la justicia la aplicación de las penas más altas contempladas en la legislación vigente, además de medidas cautelares restrictivas de libertad mientras se desarrolle el proceso judicial, junto con sanciones definitivas en caso de condena.

Los nueve querellados mayores de edad corresponden a JPRE, MFRF, BAFT, EEGM, DIGC, BEBT, IISM, JPBS y PAVP, quienes se suman a los cuatro menores de edad también investigados y a otras 12 personas que ya habían sido detenidas el mismo día del encuentro. Previamente, el club ya había presentado acciones judiciales el sábado 31 de enero contra cuatro detenidos por desórdenes, en coordinación con el Ministerio Público y la Subsecretaría de Seguridad, instancia en la que se solicitó derecho de admisión como medida cautelar.

Respecto de las sanciones aplicadas, se detalló que existen casos asociados a ingreso a zonas restringidas y amenazas, que implican prohibición de ingreso a estadios por ocho años bajo código 102; intento de ingreso con prohibición judicial, con sanciones de seis años; y situaciones vinculadas a ebriedad y porte de drogas, con restricciones de dos años.

Durante 2025, Universidad de Chile aplicó el código 102 de derecho de admisión a 369 personas por distintas faltas. De ese total, un tercio correspondió a casos relacionados con uso de pirotecnia, conducta que implica la exclusión de los estadios por un periodo de 10 años y la apertura de causas en la justicia ordinaria, considerando que el porte o utilización de fuegos artificiales constituye delito.